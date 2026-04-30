La Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che l'unico posto possibile per gli Stati Uniti nel Golfo Persico “è sul fondo delle sue acque”. L'affermazione, decisa, è stata resa pubblica dalla televisione di stato iraniana in occasione della Giornata nazionale iraniana del Golfo Persico, evento che ne sottolinea l'importanza strategica.

Khamenei ha sottolineato che la “nuova gestione” dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran “porterà calma e progresso” e benefici economici a tutte le nazioni della regione. Ha aggiunto che l'Iran eliminerà “gli abusi del nemico sulle vie navigabili”.

Il leader iraniano ha ribadito che i paesi dell'area condividono un destino comune, affermando che “gli stranieri che commettono il male” non hanno futuro, per l'autonomia regionale.

Il controllo strategico dello Stretto di Hormuz

Nel suo messaggio, Khamenei ha insistito che l'Iran manterrà un controllo saldo sullo Stretto di Hormuz, riconosciuto come via d'acqua strategica per il commercio globale di petrolio e gas naturale. La gestione iraniana dello stretto, secondo la Guida Suprema, garantirà maggiore sicurezza e porterà vantaggi economici a tutti i paesi affacciati sul Golfo Persico. L'Iran ha applicato tariffe di transito alle navi che attraversano questo passaggio marittimo, una politica che ha generato preoccupazione tra i paesi arabi del Golfo, che hanno espresso riserve sul controllo esercitato da Teheran sulla zona marittima.

Protezione delle capacità nazionali e la posizione sull'America

Khamenei ha inoltre dichiarato che l'Iran proteggerà le proprie capacità nucleari e missilistiche, considerandole un patrimonio nazionale. Ha definito gli Stati Uniti come il “Grande Satana”, un epiteto utilizzato dalla leadership iraniana. Ha poi ribadito con forza: “Noi e i nostri vicini attraverso le acque del Golfo Persico e del Golfo di Oman condividiamo un destino comune. Gli stranieri che vengono da migliaia di chilometri con avidità e malizia non hanno posto qui, se non sul fondo delle sue acque”. Questa dichiarazione riafferma la netta opposizione di Teheran alla presenza americana e la sua determinazione a salvaguardare le proprie prerogative strategiche e tecnologiche.