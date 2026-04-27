Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha incontrato il leader supremo nordcoreano, Kim Jong Un, a Pyongyang il 26 aprile 2026. L'incontro, di fondamentale importanza per le dinamiche geopolitiche regionali, è stato interamente dedicato a un'approfondita discussione sullo stato attuale e sulle prospettive future della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord.

Rafforzamento della cooperazione militare a lungo termine

Durante il vertice, il ministro Belousov ha annunciato un significativo passo avanti: il ministero della Difesa russo e il ministero della Difesa della Repubblica Popolare Democratica di Corea hanno raggiunto un accordo per stabilire una cooperazione militare su basi di lungo termine.

Belousov ha dichiarato esplicitamente: "Siamo pronti a firmare quest'anno un piano di interazione militare russo-coreana per il periodo 2027-2032". Questo accordo mira a rendere la collaborazione tra i due Paesi non solo sostenibile ma anche duratura, delineando un percorso strategico per i prossimi anni nel settore della difesa.

Relazioni bilaterali a un livello senza precedenti

Il ministro della Difesa russo ha enfatizzato con forza che le relazioni tra Russia e Corea del Nord hanno raggiunto un livello senza precedenti. Ha inoltre preannunciato un futuro di intensa attività, affermando che "quest’anno si preannuncia altrettanto intenso per quanto riguarda i contatti bilaterali su una vasta gamma di fronti".

Questa dichiarazione sottolinea l'intenzione di entrambi i Paesi di proseguire e intensificare gli scambi e le interazioni in diversi ambiti, ben oltre la sola sfera militare.

Riconoscimento e partnership strategica

Un momento di particolare rilievo dell'incontro è stato l'espressione di grande apprezzamento da parte del ministro Belousov per l'invito ricevuto da Kim Jong Un. La delegazione militare russa è stata invitata a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Memoriale dedicato alle imprese dei militari coreani durante le operazioni militari all’estero. Belousov ha descritto questa partecipazione come "un grande privilegio e un onore", evidenziando il valore simbolico e il rispetto reciproco tra le forze armate dei due Paesi.

A ulteriore conferma della solidità dei legami, il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni a Kim Jong Un e a tutti i partecipanti all'inaugurazione del memoriale. Nel suo messaggio, Putin ha elogiato la rapidità con cui il progetto è stato realizzato e ha ribadito la sua ferma fiducia nella continua crescita della partnership strategica globale tra Russia e Corea del Nord, frutto di sforzi congiunti e di una visione condivisa.