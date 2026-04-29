Le concessioni balneari potranno rimanere in vigore fino al 30 settembre 2030, con la possibilità di un’ulteriore estensione fino al 31 marzo 2031 in presenza di difficoltà oggettive nello svolgimento delle procedure di gara. Questa importante misura è stata introdotta per affrontare le situazioni in cui le aree costiere subiscono danni significativi a causa dell’erosione o di eventi meteorologici di eccezionale intensità. Un esempio recente di tali fenomeni, che ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti, è rappresentato dagli eventi che hanno colpito la Calabria, la Sardegna e la Sicilia nel mese di gennaio, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, evidenziando la crescente vulnerabilità delle nostre coste.

Dettagli e condizioni di applicazione della proroga

La proroga delle concessioni, che estende la scadenza di ben tre anni rispetto al precedente termine del 30 settembre 2027, è stata sancita da un emendamento presentato dalla Lega. Il testo è stato approvato in Commissione Ambiente del Senato, nell’ambito dell’esame del decreto-legge Commissari. La disposizione si applica specificamente nei casi in cui le aree demaniali marittime siano state interessate da danni accertati e documentati, provocati dall’erosione o da eventi climatici di particolare gravità. Tali condizioni includono, a titolo esemplificativo, quelli che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in diverse regioni italiane, garantendo così un supporto concreto agli operatori del settore colpiti da calamità naturali.

Il quadro normativo e l'impatto sulle regioni coinvolte

L'emendamento prevede che la proroga sia strettamente vincolata alla presenza di danni oggettivi e verificabili, una condizione essenziale per l'applicazione della misura. Il riferimento esplicito agli eventi che hanno interessato la Calabria, la Sardegna e la Sicilia a gennaio sottolinea l'urgenza di garantire continuità alle attività balneari in contesti di emergenza e di recupero. L'approvazione di questa misura da parte della Commissione Ambiente del Senato, inserita nel più ampio quadro del decreto-legge Commissari – che disciplina anche altri aspetti relativi alla gestione delle emergenze e delle infrastrutture pubbliche – riflette la necessità di fornire risposte concrete alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla fragilità del territorio costiero. L'obiettivo è assicurare stabilità e supporto agli operatori del settore, consentendo loro di pianificare a lungo termine nonostante le avversità naturali.