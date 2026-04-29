Il presidente russo Vladimir Putin ha offerto a Donald Trump un cessate il fuoco in Ucraina per Giorno della Vittoria (9 maggio). L'annuncio segue una telefonata di un'ora e mezza, definita "franca e pragmatica" da Yuri Ushakov. Putin ha espresso prontezza a una tregua, Trump favorevole. L'ultima chiamata tra i due risaliva al 9 marzo.

Ucraina: situazione e negoziati

Trump ha affermato "accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è ormai vicino". Putin ha dichiarato che dall'inizio del 2025 la Russia ha trasferito oltre 20.000 corpi in Ucraina, ricevendone poco più di 500.

Per una soluzione negoziata, Volodymyr Zelensky "deve rispondere positivamente alle proposte note".

Putin ha illustrato a Trump la situazione nell'operazione militare speciale: truppe russe "spingono indietro nemico". Ha ribadito: "obiettivi raggiunti", Russia "preferisce negoziati". Discussa la condotta del governo di Kiev, accusata di "prolungare il conflitto".

Temi internazionali e contatti futuri

Affrontati altri temi, inclusi i conflitti in Iran e Medio Oriente. Putin ha ritenuto "corretta" la decisione di Trump di estendere il cessate il fuoco intorno all'Iran, per stabilizzare la situazione. Ha giudicato "del tutto inaccettabile e pericolosa" un'operazione di terra contro l'Iran.

I leader hanno discusso di "progetti vantaggiosi" in economia ed energia, concordando contatti personali e tra collaboratori. Putin si è congratulato con Melania Trump per il suo compleanno, sottolineando "contributo al ricongiungimento dei bambini russi e ucraini con le loro famiglie".