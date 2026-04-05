Il governo italiano ha avviato l’iter per una nuova stretta sull’accesso ai social network e alle piattaforme di condivisione video da parte dei minori di quindici anni. La misura è contenuta nella bozza di un disegno di legge discusso durante una riunione a Palazzo Chigi, convocata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. All’incontro hanno partecipato anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro degli Affari europei, Pnrr e Coesione Tommaso Foti, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, la viceministra al Lavoro Teresa Bellucci e rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Secondo quanto emerge dalla bozza, il provvedimento mira a "impedire l’accesso a social network e piattaforme di condivisione video ai minori di età inferiore ai 15 anni". L’articolo 7, comma 2, del testo sottolinea l’urgenza di intervenire per proteggere i minori dai rischi legati all’uso dei social, anche alla luce di recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto giovani e minori. La discussione sul disegno di legge si è intensificata dopo il caso della professoressa di francese accoltellata da uno studente tredicenne a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Misure per la protezione dei minori online

Il testo del provvedimento, ancora in fase di bozza, riflette la volontà politica del governo Meloni di "agire il prima possibile per proteggere i minori e i bambini davanti ai rischi dei social".

Il vertice tra i ministri e i rappresentanti istituzionali ha avuto come obiettivo la definizione di misure efficaci per limitare l’accesso dei più giovani alle piattaforme digitali, con particolare attenzione ai potenziali pericoli derivanti dall’utilizzo non controllato di questi strumenti.

L’iniziativa arriva in un contesto segnato da una crescente attenzione pubblica e istituzionale verso il rapporto tra minori e nuove tecnologie. Il governo intende dunque introdurre strumenti normativi che consentano di prevenire situazioni di rischio e di tutelare la sicurezza dei giovani utenti.

Il ruolo del Ministero dell’Istruzione nella sensibilizzazione digitale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, è uno degli attori principali coinvolti nella definizione delle nuove misure.

Il ministero ha il compito di promuovere la formazione e la sensibilizzazione sull’uso consapevole delle tecnologie digitali nelle scuole, in linea con le direttive nazionali volte a garantire la sicurezza e il benessere degli studenti. L’azione del ministero si inserisce in un quadro più ampio di iniziative istituzionali che vedono la collaborazione tra diversi dicasteri per affrontare le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla diffusione dei social network tra i giovani.

La bozza del disegno di legge rappresenta un primo passo verso l’adozione di regole più stringenti per l’accesso ai social da parte dei minori, in attesa dei successivi passaggi parlamentari e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate durante l’iter legislativo.