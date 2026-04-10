Il panorama politico italiano attraversa una fase di profonda mutazione. I numeri dell'ultimo sondaggio di Eumetra presentati da Renato Mannheimer durante la puntata di Piazza Pulita del 9 aprile evidenziano come l'onda d'urto del recente referendum continui a erodere il consenso della principale forza di governo, rimescolando i rapporti di forza tra i blocchi. Per ora a farne le spese in modo maggiore è il partito della premier.

Il partito di Meloni perde colpi

La tendenza al ribasso per Fratelli d’Italia si fa più marcata: il partito di Giorgia Meloni registra una flessione dello 0,5%.

L'ondata negativa per il primo partito italiano non sembra per il momento placarsi secondo gli ultimi dati del sondaggio Eumetra, annunciato durante l'ultima puntata di Piazza Pulita su La7.

Al contrario, l'area progressista vive un momento di forte ascesa, trainata dal Partito Democratico di Elly Schlein che, grazie a un balzo dello 0,6%, supera con decisione la soglia psicologica del 22%, attestandosi al 22,5%.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte imvece resta ancorato alle buoni posizioni precedenti, senza variazioni di rilievo.

Il dato degli altri partiti e le coalizioni

Andando a vedere gli altri partiti troviamo sia Lega che Forza Italia in timida ripresa; entrambi i partiti segnano un timido +0,2%, ma il Carroccio fatica a tenere il passo degli azzurri, penalizzato dalla concorrenza interna di Futuro Nazionale (partito di Roberto Vannacci), che pur perdendo lo 0,1% rimane stabile sopra il 3%.

Lieve arretramento per Azione, Italia Viva e +Europa (-0,1%), mentre Alleanza Verdi Sinistra perde lo 0,3%.

Per la prima volta dopo mesi, si registra una perfetta parità matematica tra i due schieramenti principali. Sia la coalizione di governo che l'alleanza delle opposizioni (incluso il M5S) si attestano al 44,7%. In questo scenario di stallo, formazioni come Azione o il movimento di Vannacci diventano i potenziali "aghi della bilancia" in grado di spostare l'equilibrio verso destra o sinistra.

Popolarità dei leader: Conte domina la scena

Sul fronte dell'apprezzamento personale, Giuseppe Conte si conferma il volto più amato tra i leader dell'opposizione. In questo sondaggio il leader pentastellato svetta con il 69,3%, superando figure storiche come Pierluigi Bersani (61,7%) e la stessa Elly Schlein (60,3%).

Nel confronto diretto su chi debba guidare il "campo largo", Conte stacca la segretaria PD con il 55,5% delle preferenze contro il 44,5%. Durante la trasmissione Piazza Pulita poi l'ex Premier ha ribadito la sua volontà di collaborare con Schlein, dichiarando che l'intesa è solida e finalizzata esclusivamente all'obiettivo di porre fine all'esperienza del governo Meloni.