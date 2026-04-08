L'ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato da Only Numbers per Porta a Porta scatta l'istantanea di un Paese politicamente in fermento. Il panorama, profondamente mutato dopo il recente appuntamento referendario sulla giustizia, mostra segnali di logoramento nella coalizione di governo, mentre le forze di opposizione accorciano le distanze in modo significativo. Il partito di Meloni fa un passo indietro importante, mentre il M5s compie un buon balzo in avanti. In perdita il Pd.

La frenata di Fratelli d’Italia e la spinta del M5s

Nonostante conservi la testa della classifica, il partito guidato da Giorgia Meloni accusa un colpo non indifferente: con una flessione di circa due punti rispetto ad un mese fa, con Fratelli d’Italia che scivola al 27,3%.

Si tratta di una riduzione di margine che altera i rapporti di forza interni alla maggioranza.

Al contrario, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si conferma in ottima salute, mettendo a segno un balzo dell'1,2% che lo porta all'11,7%. Più statica la situazione nel Partito Democratico, che flette leggermente allo 22,3% (-0,7%), pur rimanendo il perno dell'alternativa.

Il calo del centrodestra non è circoscritto solo al partito principale. Sia Forza Italia (8,8%) che la Lega (8,3%) perdono lo 0,2%. Sebbene si tratti di scostamenti minimi, la tendenza aggregata indica una coalizione che fatica a difendere il consenso, schiacciata tra le frizioni politiche interne e le preoccupazioni economiche delle famiglie, alimentate dall'impennata del prezzo dell'energia dovuto alla crisi in Medio Oriente.

Il dato sugli altri partiti

Tra gli altri partiti in questo sondaggio Alleanza Verdi e Sinistra: resta inchiodata al 6,5%. Azione: mostra segni di ripresa salendo al 3,2% (+0,4%). Futuro Nazionale (neo partito di Roberto Vannacci): prosegue la sua crescita costante arrivando al 3,4%.

+Europa: registra un incremento sostanziale raggiungendo l'1,9%. Italia Viva: prosegue il trend negativo scendendo al 2,4%.

Il dato politicamente più rilevante emerge però dal confronto tra i blocchi. Il centrodestra, pur restando avanti al 45,1%, vede sfumare oltre due punti di vantaggio in poche settimane. Il cosiddetto "campo largo" (che unisce le principali opposizioni e i pentastellati) balza al 44,8%, arrivando quasi a ridosso della maggioranza.

Questo quasi-pareggio riapre ufficialmente la competizione per la leadership del Paese.

Un segnale positivo per la democrazia arriva dalla riduzione del bacino degli indecisi e degli astenuti, che pur restando elevato (44,7%), cala dell'1,2%.