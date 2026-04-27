Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso una posizione chiara e articolata riguardo alla gestione della crisi energetica e al futuro del patto di stabilità europeo. Intervenendo il 27 aprile 2026 a margine del Forum economico in corso a Prato, il ministro ha delineato la sua visione, ponendo l'accento sulla necessità di interventi mirati e temporanei, pur ribadendo una ferma contrarietà a soluzioni unilaterali.

Tajani ha dichiarato esplicitamente: "Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l’energia, però deve essere un provvedimento a tempo.

Sono assolutamente contrario all’ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilità". Questa affermazione sottolinea la volontà di trovare un equilibrio tra la flessibilità necessaria per affrontare emergenze come quelle legate all'approvvigionamento energetico e il rispetto degli accordi comunitari.

Il ministro ha precisato che l'esclusione delle spese energetiche dal computo del patto di stabilità dovrebbe configurarsi come una misura temporanea, strettamente connessa a circostanze eccezionali e specifiche, citando come esempio la situazione nello stretto di Hormuz. Tale approccio mira a garantire risposte efficaci alle emergenze senza compromettere la stabilità finanziaria. Ha inoltre ribadito la sua decisa opposizione a un'uscita unilaterale dal patto, privilegiando soluzioni condivise e concertate a livello europeo, in linea con lo spirito di cooperazione dell'Unione.

Il ruolo del Mes e la gestione del debito pubblico

Nel suo intervento, Tajani ha richiamato l'attenzione sui fondi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Con 400 miliardi di euro, il Mes rappresenta, a suo dire, una riserva significativa da impiegare strategicamente. "Poi lo dico e lo ripeto – ci sono i 400 miliardi del Mes, non vedo perché devono rimanere là congelati. Invece di aumentare il debito pubblico si potrebbero utilizzare quei soldi per il debito pubblico", ha affermato il ministro.

Questa proposta suggerisce un approccio pragmatico alla gestione delle finanze pubbliche, mirando a sfruttare risorse già disponibili per contenere l'incremento del debito pubblico. L'utilizzo dei fondi del Mes, anziché ricorrere a nuovo indebitamento, potrebbe rappresentare una via per affrontare le sfide economiche attuali, offrendo una soluzione interna al contesto europeo per il sostegno alla stabilità finanziaria degli Stati membri.

Il contesto del Forum economico di Prato

Le dichiarazioni di Tajani si inseriscono nel dibattito del Forum economico di Prato, piattaforma di confronto tra istituzioni e operatori economici per analizzare le sfide economiche nazionali e internazionali. Il patto di stabilità e crescita, strumento fondamentale dell'Unione europea, è al centro di queste discussioni, quale pilastro per la disciplina di bilancio degli Stati membri, con i suoi limiti per deficit e debito pubblico.

In questo contesto, la possibilità di deroghe temporanee alle regole del patto, specie per le spese energetiche derivanti da crisi internazionali, è un tema di grande attualità. Le sue parole riflettono la complessità di bilanciare stabilità fiscale e flessibilità per rispondere a eventi imprevisti, come le turbolenze geopolitiche che influenzano i mercati energetici. Il dibattito prosegue, cercando soluzioni che concilino rigore e capacità di adattamento.