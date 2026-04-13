C'è un nuovo nemico nel mirino di Donald Trump, Papa Leone. Il presidente degli USA ha attaccato oggi il Pontefice con parole durissime affidate al suo social, Truth. Il messaggio di Trump arriva dopo le critiche riservate da Leone alla guerra scatenata dagli States e da Israele contro l'Iran.

Le pesanti parole di Trump sul Papa

Trump non ha aspettato molto a rispondere e ha criticato aspramente il Pontefice accusato di essere "debole e pessimo in politica estera". La linea del dialogo promossa dal Vaticano sulla situazione in Medio Oriente non è per niente piaciuta a The Donald che ha detto senza mezzi termini di non volere un Papa che pensa sia accettabile un Iran con l'arma nucleare, punto fondamentale anche dei falliti colloqui di pace di Islamabad delle scorse ore che hanno fatto "saltare" la già fragile tregua.

Trump è poi tornato sull'elezione del Pontefice successore di Francesco assumendo una posizione netta: "Dovrebbe essermi grato perché senza di me non sarebbe in Vaticano". Secondo il presidente americano, infatti, l'elezione è arrivata grazie a lui, perché la Chiesa avrebbe scelto un Papa americano per gestire al meglio i rapporti con il numero uno americano.

L'attacco personale

Le parole di Trump non riguardano solo la politica vaticana, l'attacco è anche personale con l'accusa a Leone di essere troppo Liberal e di non aver protetto abbastanza la comunità cristiana durante la pandemia. Il presidente ha poi scritto su Truth di preferire di gran lunga il fratello dell'attuale Papa, Louis, definito un vero MAGA: "Lui ha capito tutto, Leone no, anzi il Papa dovrebbe darsi una regolata ed evitare di incontrare simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un fallito della sinistra".

Dopo il duro attacco si aspetta una risposta dal Vaticano, di certo la tensione tra Washington e il Vaticano tocca picchi mai raggiunti negli ultimi decenni. E chissà cosa ne penserà l'elettorato trumpiano che ha le sue radici più profonde proprio nel mondo cattolico e cristiano, la base MAGA si schiererà ancora al fianco del Presidente oppure si allontanerà schierandosi dalla parte del Papa? Una domanda importante in vista delle prossime elezioni di Mid-Term.