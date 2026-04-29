Il 29 aprile 2026, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver avuto un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin, durante il quale sono stati affrontati i temi della situazione in Ucraina e, in parte, dell'Iran. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: “Con Putin abbiamo parlato dell'Ucraina e un po' dell'Iran”. Ha poi aggiunto, con un tono fiducioso: “Troveremo una soluzione”.

Vertice telefonico e l'ipotesi di una tregua

La telefonata tra i due leader, descritta come “franca e pragmatica”, ha avuto una durata di circa un’ora e mezza.

Durante il dialogo, Vladimir Putin avrebbe manifestato la disponibilità della Russia a considerare una tregua in Ucraina, in concomitanza con la Giornata della Vittoria, fissata per il 9 maggio. Questa proposta ha incontrato il favore di Donald Trump. È importante sottolineare che questo è stato il primo contatto telefonico tra i due dopo la conversazione avvenuta l'8 marzo.

Dichiarazioni chiave e scenari di conflitto

Durante il colloquio, Trump ha riferito di aver esplicitamente chiesto a Putin un aiuto per la situazione in Ucraina. Dal canto suo, Putin avrebbe espresso la volontà di contribuire agli sforzi nella guerra contro l'Iran. Il presidente russo ha inoltre fornito dati riguardanti i trasferimenti di corpi, affermando che dal 2025 la Russia ha trasferito oltre 20.000 corpi in Ucraina, ricevendone poco più di 500 dall’Ucraina.

Putin ha ribadito la necessità che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky risponda positivamente alle proposte precedentemente delineate, descrivendo l'attuale situazione militare come favorevole alle forze russe. L'obiettivo principale, secondo Putin, rimane il raggiungimento degli obiettivi attraverso negoziati, criticando il regime di Kiev per il prolungamento del conflitto.

La discussione ha anche toccato il più ampio conflitto in Iran e nel Medio Oriente. Putin ha giudicato “corretta” la decisione di Trump di estendere il cessate il fuoco attorno all’Iran, pur esprimendo la sua ferma convinzione che un’eventuale operazione di terra sarebbe inaccettabile e pericolosa. I due leader hanno infine esplorato le prospettive di collaborazione economica ed energetica, ritenute reciprocamente vantaggiose, e hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione, sia a livello personale che tra i rispettivi collaboratori. Putin ha anche rivolto tardive congratulazioni a Melania Trump per il suo compleanno, sottolineando il suo contributo al ricongiungimento dei bambini russi e ucraini con le loro famiglie.