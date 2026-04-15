Il rapporto di amicizia e di mutuo sostegno tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni è al capolinea. Durante un'intervista telefonica con il Corriere della Sera, Trump si è dichiarato "scioccato" dall'atteggiamento della Meloni che considerava più coraggiosa.

Questo è solo uno di una serie di attacchi che proseguono da due giorni, dopo che la Meloni è intervenuta a sostegno di Papa Leone, colpito anch'esso dalle invettive di Trump.

Trump attacca il primo Papa americano e Meloni risponde

In un lungo post sul social media Truth, Trump ha lanciato un attacco diretto contro Papa Leone, accusandolo di essere debole e incapace in politica estera.

La replica non si è fatta attendere: "Non mi fa paura" ha affermato il Pontefice, rimarcando: "Non sono un politico: smettiamola con le guerre!"

Nei giorni scorsi Leone aveva espresso la sua critica contro l'operato di Trump, definendo "inaccettabile" la sua minaccia di distruggere un'intera civiltà e invocando la pace in Medio Oriente.

L'Iran, però, è solo la punta dell'iceberg nei rapporti tra Trump e Leone, che da mesi si vedono in forte disaccordo su molteplici fronti, tra cui la stretta violenta all'immigrazione operata dall'ICE nelle città americane.

Giorgia Meloni ha subito dimostrato la sua solidarietà al Pontefice, condannando fermamente le parole inaccettabili del presidente americano e aggiungendo: "francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici.

Diciamo, non in questa parte del mondo."

"È lei ad essere inaccettabile", Trump abbandona Meloni

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Trump, a Giorgia Meloni non importerebbe se l'Iran si dotasse dell'arma nucleare, dati i suoi insistenti inviti alla pace che non fanno altro che il gioco degli ayatollah.

Questo cambio di regime è arrivato in una fase di stallo del conflitto in Iran, che non si è ancora concluso, stando a quanto dice Trump, anche a causa del mancato sostegno degli alleati tradizionali. Questi, Italia compresa, non hanno fatto nulla per ottenere il petrolio, liberare lo Stretto di Hormuz e aiutare la Nato.

Al riguardo, in un'intervista a Fox News, alla domanda "abbiamo ancora lo stesso rapporto con l'Italia in questo frangente?" Trump ha risposto di no "lei (Giorgia Meloni) è stata negativa. Non abbiamo più la stessa relazione con chiunque ci ha negato l'aiuto in questa situazione in Iran".