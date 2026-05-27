Aprire un confronto concreto sul ruolo delle nuove generazioni nella politica, nelle istituzioni e nella vita pubblica dei territori. È questo l’obiettivo di “Adesso una nuova generazione”, l’iniziativa promossa da Davide D’Errico, consigliere regionale della Campania eletto nella lista Fico Presidente, in programma sabato 30 maggio alle ore 10.30 all’Hotel Ramada di Napoli, in via Galileo Ferraris 40.

L’evento non si propone come un semplice dibattito sul mondo giovanile, ma come il primo appuntamento di un percorso più ampio che parte da Napoli e guarda all’intera Campania e al Paese.

L’intenzione è quella di creare una rete tra esperienze, competenze ed energie di una generazione già attiva nelle amministrazioni locali, nelle istituzioni, nel volontariato civico e nelle professioni.

Tra gli ospiti attesi nel corso della giornata figurano Simona Capone, fidanzata della vittima innocente Santo Romano; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Antonio Angelino, sindaco di Caivano; Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli; e il comico Daniele Ciniglio.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata la proposta di legge di partecipazione popolare “Spazio ai giovani”, pensata per rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali e nella vita pubblica dei territori.

“Per troppo tempo i giovani sono stati raccontati come il futuro. Ma il futuro, se resta sempre domani, non arriva mai. Oggi c'è una generazione che studia, lavora, amministra, si impegna nei territori e vuole assumersi responsabilità. Da Napoli vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non chiediamo semplicemente spazio, vogliamo contribuire a costruire una nuova stagione politica per la Campania e per il centrosinistra italiano”, dichiara Davide D’Errico.

L’appuntamento di sabato punta così a rappresentare il primo tassello di una rete aperta di giovani amministratori, attivisti, professionisti e protagonisti della società civile, con l’ambizione di portare nel dibattito pubblico nuove idee, leadership e responsabilità.