Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di principio, un passo significativo verso la fine del conflitto in Medio Oriente. L'intesa preliminare prevede che Teheran accetti di smaltire l'uranio altamente arricchito. L'approvazione definitiva richiederà giorni, poiché le modalità di smaltimento sono ancora in negoziazione. Le parti lavorano per un'intesa definitiva.

Struttura e richieste chiave

L'accordo si articola in due fasi. La prima prevede l'apertura immediata dello Stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco statunitense. Seguiranno negoziati su un meccanismo che consenta all'Iran di rinunciare a parti del proprio programma nucleare.

Gli Stati Uniti richiedono impegno per lo smaltimento dell'uranio arricchito e la risoluzione di altre questioni nucleari.

Le procedure tecniche per lo smaltimento dell'uranio sono in discussione tra i rappresentanti iraniani e i funzionari statunitensi. Non è stata ancora presa alcuna decisione sullo sblocco dei beni iraniani congelati. Alleggerimenti delle sanzioni saranno proporzionati ai risultati ottenuti per la sicurezza nazionale.

Protagonisti e prospettive

Alla trattativa partecipano il vicepresidente statunitense JD Vance, l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti cercano di coinvolgere tutti gli alleati mediorientali. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'accordo di pace è "in gran parte negoziato", ma ha anche chiesto ai suoi rappresentanti di "non affrettare un accordo", sottolineando che "il tempo è dalla nostra parte".

La struttura e i dettagli dell'accordo saranno oggetto di ulteriori incontri per giungere a una firma definitiva che sancisca la fine delle ostilità nella regione.