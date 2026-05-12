Il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme della segreteria del Partito Democratico, ha dichiarato che le condizioni per un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione sulla legge elettorale sono attualmente assenti. Alfieri ha espresso una posizione netta, affermando che è inaccettabile che la maggioranza presenti un testo elaborato unilateralmente per poi cercare solo marginali aggiustamenti con le forze di opposizione.

“Non esiste che presentino un testo che hanno scritto tutto loro e poi provino a trovare aggiustamenti con le opposizioni”, ha rimarcato il senatore.

Per avviare un confronto significativo sulle regole del gioco democratico, Alfieri ha chiesto che venga fatta tabula rasa dei testi attuali, sia per quanto riguarda la legge elettorale sia per la riforma del premierato. “Facciano tabula rasa del testo sulla legge elettorale e del premierato e allora ha senso avviare un confronto sulle regole del gioco democratico con l’opposizione. Così non ci sono le condizioni”, ha specificato.

Secondo il rappresentante del PD, la proposta avanzata dalla maggioranza è da considerarsi irricevibile, in quanto caratterizzata da premi sproporzionati che altererebbero l'equilibrio della rappresentanza. Il senatore ha inoltre suggerito che l'apertura al dialogo da parte della maggioranza non sarebbe dettata da una reale volontà di confronto, ma piuttosto da difficoltà interne.

“Mi sembra singolare che arrivino a proporre il dialogo dopo che se la sono suonata e cantata, proponendo un loro testo irricevibile, con premi sproporzionati. Aprono adesso il dialogo perché sono in difficoltà fra di loro”, ha commentato Alfieri, evidenziando una percezione di strumentalità nella mossa.

Le posizioni del Partito Democratico sulla riforma

Alfieri ha ribadito con fermezza la posizione del Partito Democratico, sottolineando che un autentico confronto sulle riforme democratiche può concretizzarsi solo a patto che il governo ritiri completamente le proposte attuali relative sia alla legge elettorale sia al premierato. Ha inoltre richiamato un precedente, ricordando che, all’inizio dell’attuale legislatura, prima della presentazione della riforma sul premierato, era stato avviato un confronto preliminare con le forze di opposizione.

Tuttavia, in quell'occasione, la maggioranza avrebbe poi proceduto in modo autonomo, ignorando le istanze emerse dal dialogo iniziale. “All’inizio della legislatura, prima di presentarlo, per lo meno ci avevano sentito, ed eravamo andati al confronto. Poi però hanno fatto come hanno voluto”, ha concluso il senatore.

Il senatore Alessandro Alfieri ricopre un ruolo chiave come responsabile Riforme all'interno della segreteria nazionale del Partito Democratico. Il PD, formazione politica italiana di centro-sinistra fondata nel 2007 dall’unione di diverse tradizioni riformiste, rappresenta attualmente una delle principali forze di opposizione nel Parlamento italiano. La segreteria nazionale è l’organo esecutivo incaricato di coordinare le attività politiche e organizzative del partito, definendone le strategie e le posizioni su temi cruciali come le riforme istituzionali ed elettorali.