Ad Avellino, il 25 maggio 2026, il candidato del centrosinistra Nello Pizza ipoteca la vittoria al primo turno delle elezioni comunali. Alle 21:25, con circa un terzo delle sezioni scrutinate, i primi dati lo accreditano del 53,85% dei consensi. Pizza è sostenuto da un'ampia coalizione di "campo largo", composta da sei liste.

I suoi principali avversari, entrambi ex sindaci di centrodestra, risultano nettamente distaccati. Gianluca Festa ha raccolto il 25,56% dei voti, mentre Laura Nargi si attesta al 20,59%. La divisione del centrodestra tra due candidati ha ostacolato le loro possibilità di successo, rendendo improbabile per entrambi il raggiungimento della maggioranza al primo turno.

La campagna elettorale si è focalizzata sulla necessità di restituire continuità amministrativa al Comune di Avellino. Questo tema è stato cruciale, data la recente storia della città, che negli ultimi sette anni ha subito ben tre commissariamenti. La ricerca di stabilità e una gestione duratura è emersa come priorità nel dibattito politico cittadino.

La strategia elettorale di Nello Pizza

Nello Pizza ha condotto una campagna elettorale con un approccio diretto e coinvolgente. Il tour nei quartieri della città, denominato "Pizza per tutti", è culminato con la distribuzione di pizze tramite un food truck. Questa iniziativa, che ha trasformato il suo cognome in uno slogan elettorale, mirava ad avvicinare il candidato alla cittadinanza e a enfatizzare i temi della partecipazione.

I primi dati e il contesto amministrativo

Il forte desiderio di stabilità amministrativa è stato un elemento chiave nel confronto politico avellinese, in risposta ai ripetuti commissariamenti che hanno segnato la gestione del Comune. Questo contesto ha probabilmente rafforzato l'attrattiva di una coalizione unita come il "campo largo". Con circa 4.600 schede scrutinate, i dati parziali confermano che Nello Pizza mantiene saldamente una percentuale superiore al 53%, consolidando il suo vantaggio e la prospettiva di una vittoria al primo turno.