L'affluenza complessiva alle elezioni comunali 2026 si attesta a quasi il 61%, quando è stata scrutinata la metà delle sezioni. Il dato evidenzia un significativo calo di oltre quattro punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale. Le consultazioni hanno interessato quasi 750 comuni italiani, chiamati a eleggere le proprie amministrazioni.

Dati sull'affluenza: un confronto con il passato

Alla chiusura dei seggi, l'affluenza registrata in oltre il 50% delle sezioni (precisamente 3.787 su un totale di 6.278) è del 60,59%. Tale percentuale si confronta con il 65,37% della tornata precedente, confermando una diminuzione della partecipazione.

Già nella serata di ieri, 24 maggio 2026, alle ore 23, la percentuale dei votanti si era fermata al 46,31% degli aventi diritto. Anche in questo caso si osserva un calo, pari a poco meno di quattro punti, rispetto al 50,2% registrato nella consultazione precedente negli stessi Comuni. Questi dati sono consultabili sul portale Eligendo del Ministero dell'Interno.

Urne chiuse e i primi sindaci eletti in Abruzzo

Le urne per le elezioni comunali si sono chiuse alle ore 15 di oggi, 25 maggio 2026. Contestualmente alla chiusura dei seggi, è iniziato lo spoglio delle schede in tutti i seggi. Un primo, parziale, bilancio arriva dalla regione Abruzzo, dove sono già stati eletti sette sindaci. Si tratta di piccoli comuni caratterizzati dalla presenza di un unico candidato e dove il quorum del 50% degli aventi diritto al voto è stato ampiamente superato, garantendo l'elezione diretta.

Nel dettaglio, i comuni abruzzesi che hanno già il loro primo cittadino sono:

Nell'Aquilano: Barisciano , dove l'affluenza alle 23 di ieri ha raggiunto il 58,68%, eleggendo il sindaco uscente Fabrizio D'Alessandro con la lista 'Costruiamo il futuro'. A Navelli , l'affluenza è stata del 71,14%, confermando l'uscente Paolo Federico con la lista 'Insieme'. A Magliano de' Marsi , con il 54,45% dei votanti, è stato eletto Pasqualino Di Cristofano della lista 'Benvenuto futuro'. Infine, a Opi , con un'affluenza del 60,84%, è stato confermato Antonio Di Santo di 'Opi futura'.

, dove l'affluenza alle 23 di ieri ha raggiunto il 58,68%, eleggendo il sindaco uscente Fabrizio D'Alessandro con la lista 'Costruiamo il futuro'. A , l'affluenza è stata del 71,14%, confermando l'uscente Paolo Federico con la lista 'Insieme'. A , con il 54,45% dei votanti, è stato eletto Pasqualino Di Cristofano della lista 'Benvenuto futuro'. Infine, a , con un'affluenza del 60,84%, è stato confermato Antonio Di Santo di 'Opi futura'. Nel Pescarese: Torre de' Passeri ha visto un'affluenza del 59,48% alle 23 di ieri, eleggendo il sindaco uscente Giovanni Mancini con la lista 'Solo per Torre'. A Civitaquana , l'affluenza è stata del 59,36%, con l'elezione del sindaco uscente Samuele Di Profio della lista 'Civitaquana Cresce'.

ha visto un'affluenza del 59,48% alle 23 di ieri, eleggendo il sindaco uscente Giovanni Mancini con la lista 'Solo per Torre'. A , l'affluenza è stata del 59,36%, con l'elezione del sindaco uscente Samuele Di Profio della lista 'Civitaquana Cresce'. Nel Teramano: a Castel Castagna, l'affluenza ha toccato il 66,57%, garantendo la rielezione della sindaca uscente Rosanna De Antoniis con la lista 'Insieme per Castel Castagna'.

Il portale Eligendo del Ministero dell'Interno continua a fornire aggiornamenti in tempo reale sull'andamento dell'affluenza e sugli esiti definitivi delle consultazioni elettorali comunali su tutto il territorio italiano, offrendo un quadro completo dei risultati.