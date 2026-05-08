La Corte degli Stati Uniti ha emesso una sentenza storica, dichiarando illegali i dazi globali al 10% imposti dall'ex presidente Donald Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio. La decisione, resa pubblica l'8 maggio 2026, annulla le tariffe che erano state introdotte durante l'amministrazione Trump con l'esplicito obiettivo di salvaguardare l'industria manifatturiera americana.

La Sentenza della Corte sui Dazi

I giudici hanno stabilito in modo inequivocabile che l'applicazione dei dazi al 10% su scala globale non è conforme alla normativa vigente.

La misura è stata giudicata non rispettosa delle procedure legali previste dalla legislazione statunitense. Questa sentenza rappresenta un punto di svolta significativo nelle complesse controversie commerciali che hanno caratterizzato gli anni precedenti. L'amministrazione Trump aveva all'epoca giustificato l'introduzione di tali tariffe invocando motivazioni legate alla sicurezza nazionale. Tuttavia, la Corte ha ora chiarito che tali giustificazioni non sono sufficienti per legittimare un'applicazione così ampia e indiscriminata dei dazi a livello mondiale.

Origine e Impatto dei Dazi Controversi

I dazi contestati erano stati implementati nel 2018 e prevedevano un incremento del 10% sulle tariffe applicate alle importazioni di acciaio e alluminio provenienti da una vasta gamma di Paesi.

Questa politica aveva generato un'ondata di reazioni, sia all'interno degli Stati Uniti che sulla scena internazionale. Numerosi partner commerciali degli Stati Uniti avevano espresso serie preoccupazioni riguardo alle potenziali ripercussioni negative sulle relazioni economiche globali e sui flussi commerciali. La Corte ha ribadito con fermezza che "l'applicazione globale e uniforme dei dazi non trova un fondamento giuridico sufficiente nelle norme esistenti", evidenziando una mancanza di specificità e giustificazione per una misura così generalizzata.

La portata di questa decisione va oltre la semplice abrogazione delle tariffe già applicate. Essa potrebbe infatti avere implicazioni profonde e durature sulle future politiche commerciali degli Stati Uniti.

La sentenza impone una maggiore e più rigorosa attenzione al rispetto delle procedure legali e alla solidità delle motivazioni che sottostanno all'introduzione di qualsiasi misura protezionistica. Questo verdetto stabilisce un precedente importante, potenzialmente limitando la discrezionalità delle future amministrazioni nell'imporre dazi su larga scala senza una base legale robusta e ben definita.