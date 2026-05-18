Il governo di Cuba ha lanciato una severa accusa contro gli Stati Uniti, denunciando l'intento di Washington di inventare e diffondere false minacce dirette contro l'isola caraibica. Questa grave contestazione è stata formalizzata dal Ministero degli Esteri cubano, che ha rilasciato una dettagliata dichiarazione ufficiale. Nel documento, si afferma con chiarezza che l'amministrazione statunitense starebbe deliberatamente propagando informazioni non veritiere e prive di fondamento, con l'obiettivo di creare un allarme riguardo a presunti rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti che sarebbero originati da Cuba.

La ferma replica del governo cubano alle accuse

La nota ufficiale del Ministero degli Esteri cubano ha evidenziato una ferma e categorica reazione alle affermazioni statunitensi. Le autorità dell'Avana hanno infatti respinto con decisione tali accuse, definendole "totalmente infondate" e qualificandole come il risultato di una ben orchestrata "campagna di disinformazione". Il dicastero cubano ha sottolineato con enfasi l'assoluta mancanza di elementi concreti o prove tangibili che possano in alcun modo giustificare le preoccupazioni espresse da Washington. Ha inoltre ribadito con forza la posizione di Cuba, che si basa sul costante rispetto della sicurezza e della sovranità di tutti gli altri Paesi della comunità internazionale.

In un passaggio cruciale della dichiarazione, il governo cubano ha rivolto un esplicito invito agli Stati Uniti a interrompere immediatamente quella che viene apertamente descritta come una "strategia di manipolazione". Secondo le analisi di L'Avana, tali atteggiamenti ostili e provocatori contribuiscono in modo significativo a deteriorare ulteriormente le già fragili relazioni bilaterali tra le due nazioni. La dichiarazione ufficiale ha voluto chiarire in modo perentorio che "Cuba non rappresenta in alcun modo una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti" e che, di conseguenza, qualsiasi insinuazione o accusa in questo senso è da considerarsi completamente priva di qualsiasi fondamento logico o fattuale.

Un contesto di tensioni storiche e l'appello al dialogo

Le relazioni tra Cuba e Stati Uniti sono storicamente segnate da un lungo e complesso percorso di tensioni politiche e diplomatiche. Il Ministero degli Esteri cubano ha voluto richiamare l'attenzione sulle profonde conseguenze negative che, a giudizio inequivocabile dell'isola, derivano direttamente dalle persistenti politiche statunitensi adottate nei confronti di Cuba. Tra queste, vengono esplicitamente menzionate le severe restrizioni economiche e commerciali che gravano sull'economia cubana. La nota ufficiale ha ribadito con determinazione la volontà inalterata di Cuba di mantenere e promuovere un dialogo costruttivo e rispettoso, fondato sui principi irrinunciabili del rispetto reciproco e della non ingerenza negli affari interni di altri Stati sovrani.

Per una consultazione approfondita e per verificare la posizione ufficiale del Ministero degli Esteri di Cuba, che include tutti i dettagli relativi a questa accusa, è possibile accedere direttamente al sito web dell'ente. Questa piattaforma digitale funge da punto di riferimento per le informazioni sulle attività diplomatiche e sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate dal governo cubano in materia di politica estera, garantendo trasparenza e accesso diretto alle fonti.