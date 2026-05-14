Il governo cubano ha formalmente comunicato alla Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti che l'isola caraibica non rappresenta una minaccia per la sicurezza del Paese nordamericano. Questa dichiarazione, diffusa il 14 maggio 2026 tramite una nota ufficiale del Ministero degli Esteri cubano, mirava a chiarire la posizione di Cuba nei confronti degli Stati Uniti e a promuovere una distensione nei rapporti bilaterali.

Incontro Diplomatico tra Cuba e la CIA

L'incontro tra i rappresentanti del governo dell'Avana e i funzionari della CIA ha rappresentato un momento cruciale nel panorama diplomatico tra i due Paesi.

Durante il confronto, sono stati affrontati temi di sicurezza reciproca e le dinamiche dei rapporti bilaterali. Le autorità cubane hanno ribadito con fermezza che l'isola non costituisce un pericolo o una fonte di instabilità per la sicurezza statunitense. La nota ufficiale del Ministero degli Esteri ha specificamente sottolineato che "Cuba non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti", evidenziando come questa posizione sia stata comunicata in modo diretto e inequivocabile ai funzionari americani presenti, con l'obiettivo di dissipare ogni possibile equivoco o interpretazione errata.

La Posizione Ufficiale di Cuba sui Rapporti Internazionali

Il comunicato del Ministero degli Esteri cubano ha precisato la posizione ufficiale del governo, esprimendo la volontà di mantenere rapporti internazionali fondati sul rispetto reciproco e sulla non ingerenza negli affari interni.

Questo principio è considerato fondamentale per la costruzione di relazioni stabili e durature. Le autorità cubane hanno inoltre ribadito la loro piena disponibilità al dialogo costruttivo su tutte le tematiche di interesse comune, sottolineando l'importanza della diplomazia come strumento primario per la risoluzione delle divergenze e la promozione della cooperazione.

La nota si conclude con una riaffermazione categorica: "Cuba mantiene la sua posizione di principio di non minacciare nessun Paese, tanto meno gli Stati Uniti". Questa frase racchiude l'essenza della politica estera cubana, che si impegna a non intraprendere azioni ostili e a promuovere un ambiente di pace e sicurezza regionale e globale.

Il Ministero degli Esteri cubano, organo responsabile della politica estera dell'isola, della gestione delle relazioni diplomatiche e della promozione della cooperazione, ha voluto inviare un messaggio chiaro di apertura e di impegno per la stabilità internazionale.