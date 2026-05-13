Il governo di Cuba ha rilasciato un severo avvertimento agli Stati Uniti, dichiarando esplicitamente che un'eventuale aggressione militare contro l'isola provocherebbe una “catastrofe umanitaria” e un “bagno di sangue”, con conseguenze potenzialmente devastanti e inaccettabili per entrambi i Paesi coinvolti. Questa ferma posizione è stata comunicata dal ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, attraverso un messaggio diffuso sulla piattaforma X, un canale di comunicazione sempre più utilizzato per le dichiarazioni diplomatiche di alto livello.

Le parole di Rodriguez giungono come una diretta e decisa replica alle recenti e gravi accuse mosse dall'amministrazione statunitense, la quale ha apertamente definito Cuba una minaccia significativa e diretta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il ministro Rodriguez ha enfaticamente ribadito che “non esiste la minima ragione, né il minimo pretesto” che possa in alcun modo giustificare un atto di aggressione da parte di una superpotenza militare ed economica come gli Stati Uniti nei confronti di “una piccola isola che, per sua natura e dimensioni, non rappresenta alcuna minaccia” per la stabilità regionale o internazionale. Rodriguez ha inoltre aggiunto una critica pungente, sottolineando che l'idea di sostenere uno scenario di guerra e conflitto armato sarebbe appannaggio unicamente di “politici che non mandano figli e familiari ai conflitti”, evidenziando così una presunta disconnessione tra i decisori politici e le drammatiche conseguenze umane che tali azioni comporterebbero.

Le accuse statunitensi e il contesto militare strategico

L'allarme lanciato da Cuba si colloca in un contesto di crescenti tensioni, seguendo da vicino le dichiarazioni rilasciate dal segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth. Quest'ultimo, durante un significativo intervento davanti alla commissione Forze armate della Camera dei rappresentanti, ha categoricamente definito Cuba una “minaccia alla sicurezza nazionale” degli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni concrete. Hegseth ha specificamente accusato l'isola caraibica di ospitare sul proprio territorio basi militari e di intelligence appartenenti a “Paesi avversari” degli Stati Uniti, facendo esplicito riferimento a potenze come la Cina e la Russia.

A corroborare queste gravi affermazioni, il segretario ha menzionato il recente e notevole arrivo a Cuba di navi militari russe, tra cui un sottomarino a propulsione nucleare, un evento che ha indubbiamente alimentato ulteriormente le già elevate tensioni geopolitiche nella regione e a livello internazionale.

Le relazioni bilaterali e la ferma posizione di Cuba

Le attuali e complesse tensioni tra Cuba e Stati Uniti si inseriscono in un quadro di relazioni bilaterali storicamente difficili e caratterizzate da dichiarazioni spesso contrastanti e da una profonda sfiducia reciproca. Già in precedenza, precisamente il 23 marzo 2026, il viceministro degli Esteri cubano, Carlos Fernández de Cossío, aveva affrontato apertamente il delicato tema di una potenziale aggressione militare.

In quell'occasione, Fernández de Cossío aveva dichiarato che “sarebbe ingenuo non prepararsi” a un tale scenario, riconoscendo la necessità di mantenere un certo livello di prontezza difensiva. Tuttavia, aveva anche ribadito con estrema fermezza che Cuba è un “Paese pacifico” per sua natura e che non costituisce in alcun modo una minaccia per Washington o per altri attori internazionali. Nonostante le crescenti frizioni e le reciproche accuse, il viceministro aveva altresì confermato che il dialogo con Washington rimane, almeno formalmente, aperto, un segnale che potrebbe indicare una volontà di mantenere canali di comunicazione attivi per evitare un'escalation. Ciononostante, Fernández de Cossío aveva categoricamente escluso qualsiasi possibilità di apertura a cambiamenti del sistema politico cubano, sottolineando la ferma e irremovibile posizione dell'isola sulla propria sovranità e autonomia interna, un punto non negoziabile per le autorità cubane.