Vincenzo De Luca ha trionfato al primo turno nelle elezioni comunali di Salerno, assicurandosi un nuovo mandato da sindaco con un risultato netto e un ampio consenso. L'affluenza alle urne ha superato il 63%, e con i dati parziali di otto sezioni su centocinquantuno scrutinate, De Luca ha ottenuto il 56,73% dei consensi. Il suo principale sfidante, il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi, si è attestato al 18%. Dopo la vittoria, De Luca ha espresso la sua emozione e la sua ferma intenzione di dedicarsi immediatamente alla città, dichiarando: “È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona – Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.

La lunga carriera amministrativa e i mandati da sindaco

Questa elezione segna il quinto mandato pieno per De Luca alla guida del Comune di Salerno, un percorso amministrativo che, tecnicamente, rappresenta il suo sesto incarico da sindaco. La sua prima elezione risale al 22 maggio 1993, un mandato che si interruppe dopo appena un mese e mezzo a causa delle dimissioni della maggioranza e il conseguente scioglimento del consiglio comunale. Nonostante l'interruzione iniziale, De Luca ha consolidato la sua leadership negli anni successivi, ottenendo vittorie significative: nel 1997 con il 71,32% dei voti al primo turno, nel 2006 con il 42,26% sempre al primo turno, e nel 2011 con un impressionante 74,42%.

Dopo aver ricoperto per un decennio il ruolo di governatore della Campania, dal 2015 al 2025, De Luca fa ora ritorno alla guida dell'amministrazione comunale di Salerno, riprendendo un ruolo che lo ha visto protagonista per molti anni.

Le proposte per la città e il sostegno civico

La candidatura di Vincenzo De Luca è stata sostenuta da un'ampia coalizione di sette liste civiche, una scelta che ha visto l'assenza di simboli di partito tradizionali. Il Partito Democratico, pur non essendo presente con una propria lista, ha comunque inviato le sue congratulazioni tramite Stefano Bonaccini, riconoscendo il risultato ottenuto. Durante la sua intensa campagna elettorale, De Luca ha illustrato una serie di proposte ambiziose e concrete per il futuro di Salerno.

Tra queste, spiccano le misure volte a rafforzare la sicurezza urbana e un visionario piano di sviluppo urbano che mira a trasformare Salerno nella “Montecarlo del Sud”. Questo progetto include la realizzazione di residence moderni, piscine adiacenti allo stadio Arechi e persino un innovativo campo da tennis sul mare, progettato per ospitare tremilacinquecento spettatori. Ulteriori punti del programma prevedono un nuovo piano regolatore per ottimizzare i servizi alla cittadinanza, la creazione di una “città della sicurezza cardiologica” per migliorare l'assistenza sanitaria specifica, e l'implementazione di servizi dedicati agli anziani e agli animali, tra cui un pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24. Queste iniziative delineano una visione completa per una Salerno più moderna, sicura e attenta alle esigenze di tutti i suoi abitanti.