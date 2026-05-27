Il risultato delle elezioni comunali di Salerno è definitivo: Vincenzo De Luca è rieletto sindaco con 39.306 voti, pari al 57,80%. La proclamazione è avvenuta dopo la chiusura operazioni ultima sezione e verifica finale Corte d'Appello.

I Dettagli dei Risultati Elettorali

Le elezioni, tenutesi il 24 e 25 maggio 2026, hanno visto otto candidati e ventuno liste. Dietro De Luca (coalizione centrosinistra, sette liste), si è classificato Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) con 10.195 voti (14,99%). Terzo Franco Lanocita (Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle) con 9.630 voti (14,16%).

Armando Zambrano ha ottenuto 4.496 voti (6,1%).

Candidati sotto il 3%: Elisabetta Barone 1.633 voti (2,40%), Domenico Ventura 1.582 voti (2,33%), Alessandro Turchi 914 voti (1,34%), Antonio Pio De Felice 251 voti (0,37%). Affluenza 63,43%, in lieve aumento.

Profilo del Sindaco e Composizione delle Coalizioni

Vincenzo De Luca, classe 1949, torna a guidare il Comune di Salerno per la quinta volta. Già sindaco 1993-2015 e presidente Regione Campania 2015-2025. Si è presentato senza simbolo Partito Democratico, coalizione sette liste: cinque civiche (Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Insieme per Salerno) e due di partito (Avanti PSI, Davvero).

Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) con quattro liste (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati).

Franco Massimo Lanocita (area progressista) tre liste (Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Salerno Democratica). Armando Zambrano (area civico-moderata) tre liste (Noi Popolari Riformisti UDC, Oltre, Salerno di Tutti). Altri candidati ciascuno con una lista civica.