La commissione Lavoro della Camera ha recentemente dichiarato inammissibili 189 emendamenti, su un totale di 488 proposte presentate per il decreto lavoro. Questa decisione, che ha ridotto significativamente il numero di modifiche in discussione, ha fissato come termine ultimo per eventuali ricorsi le ore 12 del 20 maggio 2026. Nonostante la rigorosa selezione, sono stati mantenuti in esame tre emendamenti identici, presentati congiuntamente da Lega e Forza Italia, i quali introducono la controversa "norma salva-imprenditori", destinata a regolare il risarcimento in caso di lavoratori sottopagati.

La "norma salva-imprenditori": meccanismi e precedenti

Il cuore della proposta avanzata da Lega e Forza Italia risiede nella volontà di modificare le modalità di risarcimento per i lavoratori sottopagati. Gli emendamenti prevedono che l'eventuale indennizzo, riconosciuto ai dipendenti che adiscono le vie legali per contestare retribuzioni insufficienti, abbia effetto esclusivamente a partire dalla data di avvio della causa giudiziaria. Questa iniziativa non è nuova nel panorama legislativo italiano; tentativi analoghi erano già stati proposti in contesti precedenti, come il decreto Ilva, la legge di bilancio (manovra) e una bozza del decreto Pnrr, senza però giungere a compimento. La versione attuale si presenta in una forma alleggerita rispetto alle precedenti formulazioni.

Nello specifico, la norma mira a tutelare i datori di lavoro che applicano il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi. In questi casi, l'eventuale rideterminazione giudiziale della retribuzione, qualora accertata, produrrebbe i suoi effetti "esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda" con cui il lavoratore chiede che venga verificata la non conformità all'articolo 36 della Costituzione, il quale sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Dibattito politico e implicazioni della proposta

L'obiettivo primario di questa norma è di limitare la retroattività dei risarcimenti dovuti ai lavoratori sottopagati, in particolare quando i datori di lavoro hanno già applicato i minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

Questa tematica ha già animato il dibattito parlamentare in diverse occasioni, evidenziando la sua natura complessa e le diverse sensibilità politiche. La riproposizione della norma ha immediatamente generato forti reazioni all'interno dei gruppi parlamentari. In particolare, il Movimento 5 Stelle ha espresso una ferma opposizione, definendo la misura "un fatto grave e inaccettabile" e ricordando come una formulazione simile fosse già stata precedentemente bloccata durante l'esame della legge di bilancio.

Il percorso di valutazione degli emendamenti da parte della commissione Lavoro si inserisce in un più ampio contesto di discussione parlamentare sul decreto lavoro. Questo iter legislativo coinvolge attivamente numerosi gruppi politici e ha visto la presentazione di quasi 500 emendamenti complessivi, toccando svariati aspetti legati al mondo del lavoro, inclusi i problemi relativi ai mancati rinnovi contrattuali e più in generale la tutela dei lavoratori.