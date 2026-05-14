Mario Draghi, figura di spicco nel panorama europeo, ha ricevuto oggi, 14 maggio 2026, il prestigioso Premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Nel suo incisivo discorso, l'ex presidente della Banca Centrale Europea ha espresso una visione chiara e, per certi versi, allarmante sulla condizione attuale del continente. "Per la prima volta nella memoria vivente, siamo davvero soli insieme", ha dichiarato Draghi, sottolineando come l'Europa non possa più fare affidamento sulle garanzie di sicurezza che in passato erano date per scontate dagli Stati Uniti, né tantomeno trovare un'alternativa strategica nella Cina.

Questa affermazione, centrale nel suo intervento, evidenzia un cambiamento epocale. Draghi ha specificato che "per la prima volta dal 1949, gli europei devono fare i conti con la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate". Parallelamente, ha chiarito che "neanche la Cina offre un’àncora alternativa", delineando un quadro di vulnerabilità strategica senza precedenti per l'Unione Europea.

La cerimonia di Aquisgrana e il contesto attuale

La solenne cerimonia di consegna del Premio Carlo Magno si è svolta nel suggestivo municipio di Aquisgrana. Oltre al riconoscimento onorifico, Draghi ha ricevuto anche un premio in denaro di un milione di euro, destinato a supportare e finanziare progetti europei di rilevanza.

Tra le personalità presenti all'evento figuravano Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e, in rappresentanza dell'Italia, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, a testimonianza dell'importanza dell'occasione.

Nel suo discorso, Draghi ha dipinto un'Europa costantemente sotto pressione, alle prese con una serie di shock esterni continui. Ha citato esplicitamente l'imposizione di dazi senza precedenti, la persistente guerra in Medio Oriente e le crescenti tensioni nelle catene di approvvigionamento globali. Questi fattori, ha spiegato, hanno avuto ripercussioni dirette e significative, riportando l'inflazione e un senso diffuso di ansia nelle famiglie europee, aggravando ulteriormente la percezione di una solitudine strategica.

La coerenza del messaggio di Draghi sulla solitudine europea

Il tema della solitudine europea non è nuovo negli interventi di Mario Draghi, che ha più volte ribadito questo concetto cruciale. Già nel febbraio 2025, durante l’European Parliamentary Week, aveva affermato con forza che "l’Europa è destinata a restare sola ed è per questo che deve agire, subito, come fosse un unico Stato". Questa dichiarazione prefigurava l'urgenza di una maggiore coesione e capacità di azione autonoma da parte dell'Unione.

Ancor prima, nell’aprile 2024, Draghi aveva posto l'accento sulla necessità di un'azione collettiva per il futuro del continente. Aveva infatti sottolineato che "ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo ottenere da soli o gareggiando a vicenda", evidenziando come la frammentazione interna ostacoli il progresso e la resilienza europea.

Questi passaggi, ripresi e amplificati nel discorso di Aquisgrana, confermano la continuità e la profondità del messaggio di Draghi: l'Europa si trova in una fase di crescente vulnerabilità strategica e deve necessariamente rafforzare la propria coesione e autonomia per affrontare le sfide globali.

L'appello di Draghi è un monito a una maggiore consapevolezza e a un'azione congiunta, affinché l'Europa possa forgiare il proprio destino in un contesto geopolitico sempre più incerto e complesso. La necessità di un'Europa più forte e unita, capace di difendere i propri interessi e valori, emerge come il fulcro della sua visione, un invito pressante a superare le divisioni e a costruire una vera e propria sovranità europea in un mondo che non offre più le sicurezze del passato.