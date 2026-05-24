L'affluenza alle urne per le elezioni amministrative nei comuni italiani ha raggiunto il 14,73% alle ore 12 di domenica 24 maggio 2026. Questo dato, rilevato su 5.581 sezioni scrutinate su un totale di 6.278, è stato diffuso attraverso il sito Eligendo. Si osserva una lieve diminuzione rispetto alla precedente tornata elettorale, quando l'affluenza alla stessa ora si attestava al 15,75%.

La tornata elettorale in corso coinvolge un vasto numero di enti locali, con quasi 750 comuni italiani chiamati al voto, tra cui 18 capoluoghi di provincia. Le operazioni di voto si svolgono su due giornate: domenica 24 maggio, con i seggi aperti dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.

Complessivamente, oltre 6,6 milioni di elettori sono attesi alle urne per queste consultazioni, che seguono il recente referendum sulla riforma della giustizia.

Dati sull'affluenza e variazioni regionali

L'affluenza nazionale del 14,73% presenta significative variazioni a livello regionale, evidenziando dinamiche di partecipazione differenti sul territorio. In Sicilia, ad esempio, la percentuale di votanti si ferma al 12,89%, mentre in Campania si registra un dato più elevato, pari al 15,85%. Nelle Marche, la partecipazione si aggira intorno al 13,4%. Analizzando specifici contesti comunali, si nota un calo dell'affluenza a Mantova e Lecco, in controtendenza rispetto a Vigevano, dove si osserva un leggero aumento dei votanti.

Comuni e capoluoghi al voto: le sfide principali

Tra le città di maggiore rilievo interessate da queste elezioni comunali figurano Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. A Venezia, il centrodestra punta su Simone Venturini per raccogliere l'eredità di Luigi Brugnaro, mentre il centrosinistra propone Andrea Martella. A Salerno, l'attenzione è concentrata sulla figura di Vincenzo De Luca. La sfida a Reggio Calabria vede contrapporsi Francesco Cannizzaro per il centrodestra e Domenico Battaglia per il centrosinistra. Per i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'eventuale ballottaggio, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno, è fissato per il 7 e 8 giugno.

Queste elezioni amministrative rappresentano un appuntamento cruciale per la definizione degli assetti politici locali, coinvolgendo un'ampia platea di cittadini e numerosi centri urbani di importanza strategica per il panorama politico italiano.