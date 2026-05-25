L’affluenza alle elezioni comunali si è attestata al 60,06%, registrando un calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, quando era stata del 64,9%.

Alle urne si sono recati quasi 750 Comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La regione con la partecipazione più alta è l’Umbria, con oltre il 70,7% degli aventi diritto al voto, mentre il dato più basso si registra in Molise, fermo al 47,7%. I dati, riportati dal sito Eligendo, sono quasi definitivi, con una sola sezione ancora da scrutinare su un totale di 6.278.

Analisi dell'affluenza alle urne

La flessione registrata nell'affluenza, pari a circa cinque punti percentuali, costituisce un elemento di notevole rilevanza nel panorama delle consultazioni amministrative più recenti. Tale flessione riflette potenziali cambiamenti nelle abitudini di voto. Il dato, ormai definitivo, è il frutto dello scrutinio di tutte le sezioni elettorali coinvolte, offrendo una fotografia accurata e precisa della partecipazione dei cittadini all'esercizio del diritto di voto nei comuni chiamati alle urne. È un indicatore cruciale per l'engagement civico locale.