Domenica 24 e lunedì 25 maggio, 88 Comuni della Campania si preparano a eleggere i propri sindaci e a rinnovare i consigli comunali. Tra questi, 26 centri superano i 15mila abitanti; in tali realtà, qualora nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta al primo turno, si procederà al ballottaggio dopo quindici giorni, con la possibilità di apparentamenti tra le liste. L'attenzione principale è rivolta alle sfide elettorali nei capoluoghi di provincia, Salerno e Avellino.

Le principali sfide elettorali in Irpinia

La provincia di Avellino vedrà le urne aperte sia nel capoluogo che in altri dodici centri.

Ad Avellino, la corsa alla poltrona di sindaco è particolarmente accesa, con tre figure di spicco: gli ex sindaci di centrodestra Gianluca Festa (sostenuto da Lega e Unione di Centro) e Laura Nargi (Fratelli d’Italia e Forza Italia), e Nello Pizza, candidato che ha saputo unire l'intero campo largo. Oltre al capoluogo, un altro centro di grande rilevanza nel territorio irpino è Ariano Irpino, dove si contendono la carica di primo cittadino Carmine Grasso (campo largo), Roberto Cardinale (liste civiche riconducibili al centrosinistra) e Mario Ferrante (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Azione con Calenda).

Salerno: la corsa al quinto mandato e gli sfidanti

A Salerno, l'attenzione è focalizzata sulla candidatura di Vincenzo De Luca.

Già governatore della Campania per due mandati e sindaco della città per quattro volte, De Luca mira ora a un quinto mandato. La sua candidatura è supportata da sette liste e dal Partito Democratico, che tuttavia non presenta il proprio simbolo. Sette sono anche gli altri aspiranti sindaci in lizza: Gherardo Maria Marenghi (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati), Armando Zambrano (liste civiche), Franco Massimo Lanocita (Movimento 5 Stelle), Alessandro Turchi (Salerno Migliore), Mimmo Ventura (Dimensione Bandecchi), Elisabetta Barone (Semplice Salerno) e Pio Antonio De Felice (Potere al Popolo). Complessivamente, nel Salernitano saranno 21 i Comuni al voto, tra cui Angri, che supera i 15mila abitanti.

Il sistema elettorale nei Comuni maggiori

Nei Comuni con oltre 15mila abitanti, il sistema elettorale prevede la possibilità del voto disgiunto. Questo significa che l'elettore può esprimere una preferenza per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista non direttamente collegata a quel candidato. Se al primo turno nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati, quindici giorni dopo. In questa fase, le liste che non hanno avuto accesso al secondo turno possono stringere apparentamenti con uno dei due candidati rimasti in corsa.

Questo meccanismo è concepito per assicurare sia la rappresentanza delle diverse forze politiche sia la stabilità amministrativa nei centri più popolosi. La normativa di riferimento per le elezioni amministrative in Italia è il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).