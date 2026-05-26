Roberto Fico, ex presidente della Camera e attuale presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, ha annunciato la "massima collaborazione" con le nuove amministrazioni comunali. A Napoli, durante un incontro pubblico, Fico ha sottolineato l'impegno del Movimento per un dialogo costruttivo e una cooperazione efficace con le istituzioni locali, essenziale per le sfide territoriali.

Impegno per la collaborazione istituzionale

Nel corso dell'evento partenopeo, Fico ha ribadito la posizione del Movimento 5 Stelle sui rapporti tra enti. "Noi siamo sempre stati per la collaborazione istituzionale e continueremo su questa strada", ha affermato.

L'ex presidente della Camera ha precisato che il Movimento è pronto a lavorare con le amministrazioni insediate, rispettando ruoli e competenze. Questa disponibilità promuove un'azione sinergica per cittadini e sviluppo.

Ruolo del Comitato di garanzia e storia del Movimento

In qualità di presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico svolge un ruolo di supervisione e indirizzo. Il Comitato assicura il rispetto delle regole interne e dei principi del Movimento, garantendo trasparenza e correttezza. Il Movimento 5 Stelle, fondato nel 2009, si è affermato come una delle principali forze politiche italiane, partecipando a governi nazionali e locali. La sua presenza è rilevante nel rinnovamento amministrativo.

Il dialogo con le nuove amministrazioni

Le dichiarazioni di Fico si inseriscono in un momento di rinnovamento amministrativo in diverse città italiane, inclusa Napoli. In questo scenario, confronto e cooperazione tra istituzioni e forze politiche sono vitali per affrontare le sfide locali. Il Movimento 5 Stelle, tramite il suo rappresentante, conferma la disponibilità al dialogo e alla collaborazione con i nuovi amministratori, per contribuire alla gestione e sviluppo delle comunità.