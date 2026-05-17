Il Movimento 5 Stelle è "molto vivo", come dimostrato anche dalle recenti elezioni regionali. Questa l'affermazione di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, che ha risposto ai giornalisti a margine dell’evento Nova a Ercolano. Il focus della discussione erano le imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che vedranno il Movimento 5 Stelle impegnato in alleanze strategiche con il Partito Democratico in diversi comuni della Campania.

Fico ha voluto evidenziare l'intenso lavoro del Movimento sul territorio regionale, sottolineando l'impegno costante: "Stiamo lavorando su tutto il territorio e portando avanti proposte concrete".

Ha inoltre rimarcato il grande entusiasmo che caratterizza la base, la presenza di numerosi attivisti e un'ampia rappresentanza di consiglieri. "Siamo una rete importante, fondamentale per la nostra Regione e per il Paese, e faremo pienamente la nostra parte", ha assicurato il presidente. La collaborazione con l'area progressista sta procedendo positivamente, come confermato da Fico: "Sta andando bene anche con l’area progressista, siamo impegnati insieme sul campo".

Strategie e percorsi condivisi per le Amministrative

In vista delle prossime elezioni amministrative, il Movimento 5 Stelle ha intensificato il dialogo con il Partito Democratico, con l'obiettivo di presentare candidature comuni in diverse realtà comunali della Campania.

Questo percorso di collaborazione mira a costruire percorsi condivisi e a garantire decisioni partecipate, escludendo categoricamente scelte imposte o "calate dall’alto". Il coordinamento regionale del Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Salvatore Micillo, ha ribadito con forza la volontà di delineare un campo politico definito, solido e credibile, basato su contenuti programmatici chiari, una visione comune e un metodo di lavoro condiviso.

Un recente incontro tra i vertici regionali, in particolare con il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, ha permesso di illustrare in dettaglio le posizioni e la visione politica del Movimento 5 Stelle. Durante questo confronto, è stata posta particolare enfasi sulla necessità di piena trasparenza sia per le candidature proposte che per i programmi elettorali.

Successivamente, un tavolo provinciale tenutosi a Caserta, con la partecipazione del coordinatore provinciale M5S Giuseppe Buompane, ha ulteriormente rafforzato la richiesta di chiarezza e la necessità di costruire alleanze che rispettino profondamente le comunità locali e che includano attivamente le forze politiche e civiche presenti sul territorio. Il modello di questa collaborazione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico trae ispirazione dall’esperienza positiva delle elezioni regionali, che videro protagonista Roberto Fico, e dall’unità raggiunta a Napoli, dove il campo progressista si è consolidato attorno a un programma condiviso e a una leadership individuata attraverso un processo partecipato.

Il ruolo centrale del Movimento 5 Stelle in Campania

Il Movimento 5 Stelle, come sottolineato dal presidente Roberto Fico, continua a rappresentare una rete attiva e capillare su tutto il territorio campano. La significativa presenza di numerosi attivisti e consiglieri è considerata un pilastro fondamentale per il lavoro politico e amministrativo che il Movimento intende portare avanti nella regione. Il coinvolgimento diretto dei territori e la partecipazione attiva degli iscritti rimangono elementi cardine della strategia del Movimento, che mira a consolidare e rafforzare la propria influenza nelle istituzioni locali. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la costruzione di alleanze strutturate e l'elaborazione di programmi condivisi che rispondano alle esigenze delle comunità.

Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio si configurano come un importante banco di prova per la collaborazione avviata in Campania tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. L'intento primario è quello di consolidare ulteriormente il campo progressista, offrendo agli elettori un'alternativa politica solida e profondamente radicata nelle realtà locali, capace di affrontare le sfide del territorio con una visione unitaria e propositiva.