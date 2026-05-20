L'ex presidente della Camera, Roberto Fico, ha evidenziato la fondamentale importanza di una selezione rigorosa dei candidati da parte dei partiti. L'appello è stato lanciato in occasione della compilazione delle liste elettorali. L'intervento di Fico si è tenuto il 20 maggio 2026, in Campania, durante un incontro pubblico dedicato ai temi della trasparenza e della legalità in politica.

Richiamo alla responsabilità dei partiti

Nel suo intervento, Fico ha dichiarato: "Serve massima attenzione nella compilazione delle liste da parte dei partiti". Ha sottolineato la necessità di evitare la presenza di figure "impresentabili" tra i candidati, richiamando le forze politiche a un maggiore senso di responsabilità nella scelta delle persone da proporre agli elettori.

Fico ha ribadito che la credibilità delle istituzioni democratiche è legata alla qualità e all'integrità dei profili presentati nelle competizioni elettorali, un aspetto cruciale per la fiducia dei cittadini.

Contesto e ruolo istituzionale

Roberto Fico, esponente di rilievo nel panorama politico nazionale, ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera dei deputati dal 2018 al 2022. La Camera dei deputati è una delle due assemblee che compongono il Parlamento italiano, svolgendo funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo sul Governo. L'attenzione alla trasparenza e alla legalità nella selezione dei candidati è un tema ricorrente nelle attività istituzionali e nei dibattiti pubblici, specialmente in vista delle elezioni amministrative e politiche.

La richiesta di Fico si inserisce in un contesto dove la questione degli "impresentabili" nelle liste elettorali è spesso oggetto di discussione. L'obiettivo è rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi democratici. Garantire l'integrità dei rappresentanti è considerato un passo fondamentale per la salute della democrazia stessa.