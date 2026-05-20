Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha espresso i suoi auguri di buon lavoro a Gennaro Sangiuliano, ufficialmente designato come nuovo capo dell'opposizione in Consiglio regionale. Fico ha sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo, affermando la certezza che, “nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti visioni”, si continuerà a operare “con senso di responsabilità, rafforzando un confronto leale e proficuo nell'interesse dei cittadini campani”. Questo passaggio di consegne avviene in un clima di riconoscimento reciproco tra le diverse componenti politiche dell’assemblea regionale, evidenziando la volontà di mantenere una collaborazione istituzionale.

Contestualmente, il presidente Fico ha rivolto un sentito ringraziamento a Edmondo Cirielli per l'impegno profuso nei mesi precedenti nel ruolo di capo dell'opposizione. Fico ha elogiato la “costruttiva collaborazione istituzionale” che ha contraddistinto il mandato di Cirielli, riconoscendone il contributo al dibattito politico regionale.

La nomina di Sangiuliano e il rafforzamento del Consiglio

La designazione di Gennaro Sangiuliano alla guida dell'opposizione è stata frutto di un consenso unanime, con tutti i consiglieri di minoranza che hanno formalmente depositato le indicazioni a suo favore. Il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha evidenziato come questa “piena legittimazione sulla figura del Capo dell’Opposizione rafforza tutta l’Assemblea e, nel rispetto dei ruoli e delle appartenenze politiche, conferisce al Consiglio ancora più centralità”.

Tale unanimità è considerata un segnale importante per il percorso avviato in Consiglio regionale.

Anche Manfredi ha voluto esprimere la sua profonda stima e il suo apprezzamento per l'operato di Edmondo Cirielli, che ha svolto il suo ruolo “con grande dedizione e rispetto istituzionale”. Rivolgendosi al neo-designato, Manfredi ha aggiunto: “All’amico capogruppo Sangiuliano vanno i miei più sinceri auguri per l’incarico che si appresta ad assumere, con la certezza che il dialogo e il confronto, avviati in questi mesi, potranno proseguire sempre nell’interesse dei cittadini e delle cittadine della Campania”. Questo sottolinea l'importanza della continuità nel confronto politico per il bene della collettività.

Il ruolo istituzionale dell'opposizione in Campania

Il Consiglio regionale della Campania, in quanto assemblea legislativa, svolge funzioni cruciali di indirizzo politico e di controllo sull’operato della Giunta regionale. La figura del capo dell'opposizione consiliare, formalmente riconosciuta, rappresenta un pilastro fondamentale per la garanzia del pluralismo democratico e per un confronto trasparente e costruttivo all'interno dell'istituzione regionale. La sua presenza assicura che le diverse prospettive politiche siano adeguatamente rappresentate e che il dibattito sia sempre orientato al benessere della comunità.

La nomina di Sangiuliano, sostenuta dal consenso unanime delle minoranze, si inserisce pienamente in un percorso volto al rafforzamento del ruolo del Consiglio regionale.

L'obiettivo primario è quello di assicurare un dibattito politico equilibrato e un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, entrambi elementi indispensabili per la tutela degli interessi della collettività campana e per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche regionali.