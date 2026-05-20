Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che la diffusione di un video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla ha segnato il "superamento di una linea rossa". A Montecitorio, Tajani ha annunciato la convocazione dell’ambasciatore israeliano, definendo l'accaduto inaccettabile. Il governo valuterà le iniziative per rispondere alla vicenda della Flotilla per Gaza e al trattamento dei cittadini italiani coinvolti, cercando l'opzione più proporzionata ed efficace.

Diplomazia e attivisti

Sono ventinove gli attivisti italiani trattenuti, tra cui il deputato M5S Dario Carotenuto.

I connazionali sono attesi ad Ashdod per lo sbarco e il rientro in Italia con un volo, secondo le comunicazioni alla Farnesina.

Tajani ha contattato l’ambasciatore d’Italia in Israele per un intervento formale volto ad assicurare ai cittadini italiani un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia di incolumità, nel rispetto del diritto internazionale. La Farnesina ha richiesto alle autorità israeliane misure per salvaguardare integrità fisica e diritti fondamentali dei connazionali.

Reazioni politiche e richieste

La vicenda ha generato reazioni politiche. Esponenti del PD hanno definito l'azione contro una nave battente bandiera italiana una violazione di sovranità e un "atto di pirateria", chiedendo condanna internazionale, sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele e sanzioni.

Giuseppe Conte (M5S) ha condannato l'episodio come un "sequestro a mano armata", illegale e intollerabile, chiedendo un'azione ferma del governo e lamentando la perdita di contatti con il deputato Carotenuto.

Nel pomeriggio, Tajani aveva richiesto una verifica urgente sull’uso della forza israeliana. In serata, il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Oren Marmorstein ha dichiarato che non sono stati sparati colpi con munizioni vere. Nonostante la smentita, Nicola Fratoianni (Avs) e i capigruppo M5S hanno chiesto atti concreti per la liberazione e per prevenire violenze, accusando il governo di "silenzio complice". Magistratura Democratica ha condannato la violazione del diritto internazionale da parte di Israele.