Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo con un videomessaggio agli Stati generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha descritto il contesto internazionale come particolarmente instabile e in rapida evoluzione.

Viviamo infatti “una fase storica particolarmente complessa, un tempo segnato da profonde trasformazioni di equilibri geopolitici ed economici globali”, caratterizzato da “tensioni, conflitti in aree strategiche, le trasformazioni delle catene di approvvigionamento anche legate alla transizione digitale che stanno ridefinendo gli assetti su cui per decenni si è fondato il sistema degli scambi a livello mondiale”.

Nel suo intervento, Giorgetti ha sottolineato come in questo scenario il tema della sicurezza economica assuma un ruolo sempre più centrale per la tutela degli interessi nazionali ed europei. “In questo scenario la sicurezza economica assume un valore sempre più centrale per la tutela degli interessi nazionali ed europei: proteggere le filiere produttive, garantire la regolarità degli scambi, contrastare i traffici illeciti e fenomeni di contraffazione, assicurare il rispetto delle regole comuni della concorrenza leale, significa oggi difendere non soltanto la stabilità economica e finanziaria, ma anche il clima di fiducia di cittadini e imprese”.

Concorrenza e contrasto agli illeciti

Il rispetto delle regole della concorrenza leale è fondamentale per un mercato trasparente e competitivo.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigila su intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni che alterano il regime concorrenziale, intervenendo anche contro normative che contrastano la libera concorrenza.

In questo quadro, il contrasto ai traffici illeciti e alla contraffazione è cruciale per preservare la fiducia di consumatori e imprese, elementi richiamati da Giorgetti come essenziali per la stabilità e la prosperità economica.