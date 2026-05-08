I ministri Antonio Tajani, titolare degli Esteri, e Guido Crosetto, responsabile della Difesa, saranno protagonisti di un'importante audizione parlamentare il prossimo 13 maggio. L'incontro, che si terrà in seduta congiunta dinanzi alle commissioni III (Esteri) e IV (Difesa) della Camera, avrà come focus le iniziative internazionali volte al ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, un'area di cruciale rilevanza strategica a livello globale.

L'annuncio ufficiale è stato dato l'8 maggio dal presidente di turno dell'Aula della Camera, Giorgio Mulè, il quale ha specificato che la seduta dell'Aula inizierà alle 10:30 per consentire lo svolgimento dell'audizione.

Questa convocazione riflette la crescente attenzione internazionale verso la situazione nello Stretto e la necessità di un aggiornamento costante sulle posizioni e le azioni del governo italiano.

L'impegno dei ministri e la rilevanza dell'audizione

L'audizione del 13 maggio è stata programmata per fornire ai parlamentari un quadro dettagliato e aggiornato direttamente dai ministri competenti. L'obiettivo è informare sulle valutazioni del governo italiano in merito alla sicurezza e alla stabilità dello Stretto di Hormuz. La decisione di convocare le commissioni Esteri e Difesa in seduta congiunta sottolinea la complessità e la natura interministeriale della questione, che richiede un approccio coordinato tra i diversi ambiti di competenza.

Sia il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani che il Ministro della Difesa Guido Crosetto hanno manifestato piena disponibilità a riferire al Parlamento. Tajani, in particolare, ha dichiarato: “Siamo pronti a riferire al Parlamento su tutte le questioni riguardanti la sicurezza e la situazione nello Stretto di Hormuz”, evidenziando la volontà di trasparenza e di condivisione con le istituzioni legislative.

Stretto di Hormuz: crocevia strategico e ruolo dell'Italia

Lo Stretto di Hormuz è universalmente riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più vitali per il commercio globale, in particolare per il transito di risorse energetiche. La sua importanza strategica impone un monitoraggio costante da parte della comunità internazionale, e ogni sviluppo relativo alla sua sicurezza è seguito con estrema attenzione anche dalle istituzioni italiane.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto la guida di Antonio Tajani, è impegnato nella salvaguardia degli interessi nazionali all'estero e nella promozione della sicurezza internazionale. Questo include la partecipazione a iniziative multilaterali e il dialogo continuo con i partner internazionali per garantire la stabilità in aree sensibili come Hormuz.

Parallelamente, il Ministero della Difesa, guidato da Guido Crosetto, svolge un ruolo fondamentale nella protezione degli interessi nazionali e nella partecipazione alle missioni di sicurezza marittima. La collaborazione tra i due ministeri è essenziale per assicurare un coordinamento efficace delle politiche italiane in materia di sicurezza e difesa, specialmente in contesti geopolitici di così alta rilevanza strategica.