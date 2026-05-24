L'Iran si è impegnato a cedere le proprie scorte di uranio altamente arricchito nell'ambito di un accordo in fase di definizione con gli Stati Uniti. L'intesa, confermata da fonti americane, stabilisce che le modalità operative per la consegna del materiale saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui sul nucleare iraniano.

L'accordo Iran-USA: punti chiave

La rinuncia dell'Iran alle sue riserve di uranio altamente arricchito costituisce un elemento centrale dell'intesa che sta prendendo forma con gli Stati Uniti. Funzionari statunitensi hanno chiarito che l'accordo include un impegno generale iraniano a cedere il materiale.

I dettagli specifici su come tale cessione avverrà non sono ancora stati stabiliti e verranno affrontati in una fase successiva dei negoziati. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il Paese è prossimo a un'intesa con l'Iran, senza però fornire dettagli su tempistiche o ostacoli.

Contesto e implicazioni dei negoziati

La questione delle scorte di uranio aveva inizialmente incontrato resistenza iraniana, che proponeva di posticiparne la trattazione a una seconda fase. La delegazione statunitense, tuttavia, ha insistito affinché il tema fosse incluso sin dalla prima fase dell'accordo, chiarendo che, in caso contrario, gli Stati Uniti avrebbero interrotto i colloqui e ripreso le proprie azioni militari.

La maggior parte delle scorte iraniane di uranio altamente arricchito è custodita presso il sito nucleare di Isfahan, già colpito da missili statunitensi nel giugno precedente, evento che aveva causato il temporaneo interramento del materiale.

La definizione delle procedure di cessione delle scorte sarà un punto cruciale nei futuri incontri tra le delegazioni, con l'obiettivo di stabilire meccanismi condivisi e verificabili. Questo rappresenta un obiettivo di lungo periodo per gli Stati Uniti nelle trattative sul programma nucleare iraniano, con significative ricadute nel dibattito politico interno statunitense, specie per l'accettazione dell'accordo al Congresso.