Le autorità di Teheran hanno emesso un chiaro e inequivocabile avvertimento: qualsiasi forza armata straniera, con un riferimento specifico all'esercito americano, sarà considerata un bersaglio e soggetta ad attacco qualora tentasse di avvicinarsi o, peggio ancora, di entrare nello Stretto di Hormuz. Questa dichiarazione perentoria, diffusa dall'agenzia Tasnim, giunge in un momento di elevata tensione, immediatamente dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato pubblicamente l'intenzione degli Stati Uniti di iniziare a scortare e guidare le navi attraverso il cruciale canale marittimo a partire dalla giornata odierna.

La ferma posizione dell'Iran sulla sovranità marittima

La sicurezza dello Stretto di Hormuz è sotto il controllo esclusivo e inappellabile dell'Iran. Questo è quanto ha specificato Ali Abdollahi, comandante del quartier generale centrale iraniano di Hazrat Khatam al-Anbiya, sottolineando che, in ogni circostanza, qualsiasi movimento di navigazione sicuro e legittimo deve necessariamente avvenire in coordinamento preventivo con l'Iran. La posizione del Paese è stata ulteriormente ribadita con forza dal Comando Unificato delle forze armate iraniane, il quale ha espressamente avvertito la Marina statunitense di astenersi categoricamente dall'avvicinarsi o dall'entrare nello stretto.

Il Comando ha enfatizzato che l'Iran è pronto a rispondere "duriamente" a qualsiasi forma di minaccia, indipendentemente dal suo livello o dalla sua provenienza, e in qualsiasi parte del territorio iraniano.

L'avvertimento non si limita alle sole unità militari: è stato altresì sottolineato che tutte le navi commerciali e le petroliere devono tassativamente astenersi da qualsiasi movimento all'interno dello stretto senza un'adeguata e preventiva intesa con l'esercito iraniano, che mantiene una presenza costante e vigile nell'area strategica dello Stretto di Hormuz.

Rischio di escalation e importanza strategica

Le autorità iraniane hanno messo in guardia contro le potenziali conseguenze delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti, le quali potrebbero gravemente complicare la già delicata situazione regionale e mettere in serio pericolo la sicurezza delle imbarcazioni nel Golfo. Lo Stretto di Hormuz non è solo un passaggio marittimo, ma un punto nevralgico di importanza strategica globale per il traffico marittimo internazionale, rivestendo un ruolo fondamentale soprattutto per il transito di navi commerciali e, in particolare, di petroliere che trasportano risorse energetiche vitali.

La richiesta di un coordinamento obbligatorio con l'Iran per ogni singolo movimento all'interno dello stretto è stata nuovamente ribadita come una condizione sine qua non per garantire la stabilità e la sicurezza della navigazione nell'intera area. Questo quadro di dichiarazioni si inserisce in un momento di acuta attenzione internazionale sulla sicurezza della navigazione nel Golfo, con le autorità iraniane che riaffermano con determinazione la propria posizione di controllo sovrano sullo Stretto di Hormuz e la necessità impellente di evitare qualsiasi azione non concordata che possa esacerbare ulteriormente le tensioni e destabilizzare la regione.