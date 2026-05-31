Da Teheran, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha espresso una posizione chiara e inequivocabile, dichiarando che l'Iran non ripone alcuna fiducia nelle dichiarazioni e nelle promesse provenienti da quello che ha definito il “nemico”. Questa affermazione, rilasciata il 31 maggio 2026 nella capitale iraniana, sottolinea con forza l'approccio di estrema cautela che il governo di Teheran intende mantenere nei confronti dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. La dichiarazione di Ghalibaf non è un semplice avvertimento, ma una vera e propria linea guida che definisce i parametri entro cui l'Iran è disposto a considerare qualsiasi forma di intesa o accordo futuro, ponendo l'accento sulla necessità di concretezza e verificabilità in ogni fase delle discussioni.

La posizione iraniana sui negoziati con gli Stati Uniti

Nel dettaglio delle sue dichiarazioni, Ghalibaf ha precisato con fermezza che il criterio guida inappellabile per l'Iran sarà rappresentato esclusivamente dai risultati concreti che verranno effettivamente ottenuti durante i colloqui. Il presidente del Parlamento ha ribadito con enfasi: “Il nostro criterio è rappresentato dai risultati concreti che dobbiamo ottenere (durante i colloqui con gli Stati Uniti) per adempiere ai nostri impegni. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti”. Questa affermazione non lascia spazio a interpretazioni ambigue, evidenziando come l'Iran non sia disposto ad accettare promesse verbali o impegni non supportati da fatti tangibili e verificabili.

La posizione espressa da Ghalibaf conferma, dunque, un approccio estremamente prudente e pragmatico da parte di Teheran, che mira a salvaguardare integralmente i propri interessi nazionali e a ottenere garanzie inequivocabili e misurabili prima di procedere con l'approvazione di qualsiasi intesa finale. La necessità di assicurare pienamente i propri diritti è il fulcro inamovibile di questa strategia negoziale.

Il contesto delle complesse relazioni tra Iran e Stati Uniti

Le dichiarazioni del presidente del Parlamento iraniano si inseriscono in un quadro di relazioni tra Iran e Stati Uniti storicamente complesse e spesso caratterizzate da profonde tensioni e reciproca diffidenza. Questa lunga storia ha visto susseguirsi fasi di negoziati intricati, in particolare su questioni di rilevanza strategica come il programma nucleare iraniano e l'imposizione di sanzioni internazionali che hanno pesantemente influenzato l'economia e la politica del paese.

In questo contesto delicato e carico di aspettative, le parole di Ghalibaf assumono un significato particolare, poiché evidenziano la chiara volontà dell'Iran di non accettare compromessi che possano in alcun modo ledere o compromettere i propri diritti e interessi nazionali. La posizione espressa dal Parlamento iraniano riflette una profonda esigenza di vedere risultati verificabili sul campo, manifestando una radicata diffidenza verso promesse che non siano accompagnate da azioni concrete e misurabili che dimostrino un reale cambiamento. L'Iran, attraverso le parole del suo rappresentante parlamentare, ribadisce la sua determinazione a perseguire un percorso che garantisca la piena tutela della propria sovranità e dei propri obiettivi strategici, ponendo la sicurezza dei propri diritti al centro di ogni discussione e decisione futura."