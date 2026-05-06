Il governo israeliano ha dichiarato di non essere stato informato riguardo a una presunta vicinanza tra Stati Uniti e Hamas su un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi. Questa notizia emerge dopo che, secondo diverse fonti, sarebbe in corso una trattativa tra Washington e il movimento palestinese per raggiungere un'intesa sulla questione degli ostaggi detenuti a Gaza.

Un portavoce del governo israeliano ha affermato esplicitamente: "Non sapevamo che Usa e Hamas fossero vicini ad un accordo". Tale dichiarazione è stata rilasciata in risposta a notizie circolate sui media internazionali, le quali suggerivano che Stati Uniti e Hamas avessero compiuto passi avanti significativi nelle trattative per il rilascio degli ostaggi.

Israele ha sottolineato di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di non essere stato coinvolto direttamente in questa fase della negoziazione, sollevando interrogativi sulla trasparenza.

La posizione di Israele sulle trattative

Le informazioni relative a un potenziale accordo tra Stati Uniti e Hamas si inseriscono in un contesto di crescente tensione regionale. Israele ha ribadito la propria posizione, affermando che ogni decisione riguardante la liberazione degli ostaggi deve coinvolgere direttamente il governo israeliano. Le autorità israeliane hanno inoltre espresso la necessità di mantenere un coordinamento costante con i partner internazionali per affrontare la questione in modo efficace. La partecipazione di Israele è considerata cruciale per la validità e l'implementazione di ogni intesa.