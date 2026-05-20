"Quanto emerge dal video del ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana. D'intesa con il presidente del consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l'ambasciatore d'Israele in Italia". Ha scritto su X il ministro degli esteri Antonio Tajani in una nota.

Cosa era successo

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha diffuso un video in cui appare mentre cammina tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati al porto israeliano di Ashdod. Nelle immagini gli attivisti vengono mostrati legati, immobilizzati e costretti a rimanere con il volto a terra.

Tra le persone fermate ci sono anche 29 cittadini italiani. Il governo italiano ha duramente criticato il trattamento riservato agli attivisti, definendolo "inaccettabile".

Gli attivisti erano stati trasferiti ad Ashdod dopo che la nuova missione della Flotilla, diretta verso Gaza con aiuti umanitari tra cibo e medicinali e intenzionata a superare il blocco navale imposto da Israele, era stata intercettata dalla Marina israeliana al largo di Cipro.

Nel video si vedono momenti di forte tensione. In una delle prime scene una persona viene trascinata via dopo aver gridato al ministro "free Palestine". Successivamente compaiono diverse file di persone ammanettate e inginocchiate con la fronte a terra, sia all’interno di un edificio sia all’esterno sotto il sole.

Durante le riprese all’aperto si sentono altoparlanti diffondere l’inno nazionale israeliano mentre gli attivisti restano immobilizzati a terra. In un passaggio del video si nota anche una persona bendata.

Ben Gvir appare sorridente mentre attraversa il gruppo degli attivisti e, in un momento delle riprese, afferma: "Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare". Il ministro ha inoltre sventolato una bandiera israeliana.

Le dichiarazioni di Meloni e Tajani

In una dichiarazione congiunta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno definito "inaccettabili" le immagini diffuse dal ministro israeliano. La nota prosegue: "è inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano".