Italia Viva ha denunciato censura da parte di Grandi Stazioni Retail per la richiesta di modificare i contenuti della propria campagna per il 2x1000. Il tesoriere Francesco Bonifazi ha dichiarato: “Censura. Grandi Stazioni Retail ci impone di cambiare il contenuto della nostra comunicazione, sindacando le nostre scelte. È una palese violazione degli articoli 21 e 68 della Costituzione. Tuteleremo Italia Viva in tutte le sedi, legali e istituzionali”.

L'episodio riguarda la campagna di comunicazione di Italia Viva nelle principali stazioni ferroviarie italiane, per la destinazione del 2x1000 dell'Irpef.

La richiesta di modifiche ai contenuti da parte di Grandi Stazioni Retail ha suscitato la reazione del partito, che ha denunciato una limitazione della libertà di espressione costituzionale.

Dettagli della vicenda

La dichiarazione di Francesco Bonifazi, rilasciata il 21 maggio 2026, riguarda la comunicazione di Italia Viva nelle grandi stazioni. Il partito ha ritenuto la richiesta di modifica una violazione dei propri diritti costituzionali, citando gli articoli 21 e 68 della Costituzione italiana, a tutela della libertà di espressione e delle prerogative parlamentari.

Italia Viva ha annunciato l'intenzione di tutelare il partito in tutte le sedi, legali e istituzionali. La vicenda si inserisce nel contesto delle campagne per il 2x1000, che permette ai cittadini di destinare una quota Irpef ai partiti.

Il ruolo di Grandi Stazioni Retail

Grandi Stazioni Retail è la società che gestisce gli spazi commerciali e pubblicitari nelle principali stazioni ferroviarie italiane. L'azienda valorizza e gestisce tali spazi, offrendo visibilità a marchi, eventi e campagne. La gestione è soggetta a specifiche linee guida e regolamenti interni per i contenuti diffusi.

La società Grandi Stazioni Retail opera in alcune delle principali città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze e Venezia, gestendo spazi commerciali e di comunicazione istituzionale e pubblicitaria.