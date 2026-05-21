La maggioranza parlamentare sta definendo il testo base della nuova legge elettorale, la cui presentazione è attesa al termine della discussione generale in corso. Il lavoro si concentra sul cosiddetto 'Bignami-bis', una versione che integrerà le correzioni concordate dal centrodestra durante i recenti vertici tenutisi a Palazzo Chigi, rispetto al primo testo depositato in Commissione Affari costituzionali.

Tra le principali modifiche previste, spicca l'innalzamento della soglia oltre la quale scatterà il premio di maggioranza: si passerebbe dal 40% al 41% o, più probabilmente, al 42%.

Parallelamente, il tetto massimo di seggi che una coalizione può ottenere alla Camera grazie al premio verrebbe ridotto da 230 a un intervallo compreso tra 220 e 222. Il premio in sé rimarrebbe fissato a 70 seggi per la Camera e 35 per il Senato. Il testo base dovrebbe inoltre includere la previsione di un'assegnazione dei seggi interamente proporzionale qualora i risultati tra le due Camere dovessero risultare difformi. Un'altra novità significativa è l'eliminazione del meccanismo del ballottaggio.

Confronto politico e iter legislativo

Il confronto promosso dalla maggioranza si è svolto alla Camera e ha visto la partecipazione di Azione, del Partito Liberaldemocratico e delle Autonomie. Il cosiddetto campo largo, che comprende Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Italia Viva e +Europa, è rimasto escluso dal tavolo delle trattative.

L'iter del disegno di legge, identificato come A.C. 2822, sta procedendo verso una fase più tecnica, con l'obiettivo di portarlo all'esame dell'Aula di Montecitorio entro il mese di luglio.

L'impianto generale della legge conserva la sua natura proporzionale, pur prevedendo un premio di governabilità. Si conferma la tendenza a stabilire la soglia per l'accesso a tale premio al 42%. È in discussione anche la possibile riduzione del tetto dei seggi ottenibili alla Camera attraverso il premio, pur mantenendo i 70 deputati aggiuntivi. La chiusura delle audizioni in Commissione è attesa per la prossima settimana, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso legislativo.

Situazione attuale e prospettive future

Per gli elettori, la situazione normativa rimane invariata nel breve termine. L'attuale sistema elettorale, noto come Rosatellum, continuerà a essere applicabile fino all'eventuale approvazione e successiva promulgazione della nuova legge. Quest'ultima richiederà il voto conforme di entrambe le Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Una volta approvata, la nuova normativa introdurrà le modifiche delineate, tra cui la ridefinizione della soglia per il premio di maggioranza e la revisione del tetto dei seggi.

Il percorso legislativo prosegue dunque secondo le tempistiche previste, con la maggioranza determinata a definire rapidamente il quadro della riforma elettorale, in attesa della discussione finale e del voto nelle Aule parlamentari.