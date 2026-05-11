La coalizione di centrodestra ha ribadito con fermezza la propria determinazione a portare avanti il percorso per l'introduzione di una nuova legge elettorale. L'obiettivo dichiarato di questa ambiziosa iniziativa è quello di fornire all'Italia un quadro normativo che possa assicurare governability e stabilità per l'intera durata della legislatura, un requisito fondamentale per l'efficacia dell'azione di governo, a prescindere da quale schieramento politico si aggiudicherà la vittoria alle urne. Questa posizione è stata chiaramente espressa al termine di un importante vertice tenutosi a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha riunito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle forze politiche che compongono la maggioranza.

In un'ottica di ampio respiro e di ricerca di soluzioni condivise, la maggioranza si è dichiarata pienamente disponibile ad avviare un confronto costruttivo e trasparente con le forze di opposizione. L'intento principale di questo dialogo è verificare se, come auspicato, vi sia una convergenza di vedute sull'obiettivo primario della stabilità politica del Paese. La coalizione ha altresì evidenziato la propria preferenza per l'adozione di sistemi elettorali che siano in grado di garantire un risultato elettorale inequivocabile, scongiurando la possibilità di scenari politici frammentati che potrebbero condurre alla formazione di esecutivi privi di un chiaro e ampio consenso da parte della maggioranza dei cittadini.

A tal fine, è stato annunciato che nelle prossime ore i capigruppo del centrodestra alla Camera dei deputati prenderanno contatto con i rispettivi omologhi dell'opposizione per istituire e avviare formalmente il tavolo di confronto su questa cruciale riforma.

Il vertice a Palazzo Chigi e l'importanza della riforma

Il vertice strategico che ha definito le linee guida di questa importante iniziativa si è svolto nella cornice istituzionale di Palazzo Chigi, emblema della Presidenza del Consiglio dei Ministri e fulcro dell'attività governativa italiana. La scelta di questa sede sottolinea la centralità e la rilevanza attribuite alla questione della riforma elettorale. La Presidenza del Consiglio, infatti, non è solo il principale organo di coordinamento dell'attività dell'esecutivo, ma svolge anche un ruolo insostituibile nell'indirizzare le politiche nazionali e nel promuovere iniziative legislative di portata strategica, come appunto le modifiche al sistema elettorale.

La maggioranza ha ribadito con enfasi che l'intero processo di revisione è orientato a dotare la nazione di strumenti legislativi robusti, capaci di assicurare una solida e duratura stabilità di governo per l'intera legislatura. Questo aspetto è considerato imprescindibile per garantire l'efficacia dell'azione politica e la continuità amministrativa, elementi ritenuti essenziali per il progresso e la buona gestione del Paese.