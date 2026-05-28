Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha affermato con chiarezza che il Mezzogiorno si posiziona come il cuore pulsante di un Mediterraneo in profonda e rapida trasformazione. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante un significativo incontro pubblico che ha visto la partecipazione attiva di istituzioni e rappresentanti chiave del territorio. Manfredi ha enfaticamente sottolineato come i mutamenti geopolitici e le evoluzioni sociali in atto nell'intera area mediterranea conferiscano al Sud Italia una posizione strategica di primaria importanza.

Tale collocazione è fondamentale per affrontare con successo le nuove sfide che si presentano e per cogliere le molteplici opportunità che emergono in questo scenario dinamico.

Il ruolo strategico del Mezzogiorno nel contesto mediterraneo in evoluzione

Nel corso del suo articolato intervento, il sindaco Manfredi ha evidenziato l'importanza cruciale del Mezzogiorno. Lo ha descritto non solo come un mero punto di riferimento, ma come un vero e proprio motore propulsore per i processi di innovazione, per lo sviluppo economico sostenibile e per il dialogo interculturale. Con parole incisive, ha dichiarato: "Il Mediterraneo sta cambiando e il Mezzogiorno è chiamato a essere protagonista indiscusso e proattivo di questa epocale trasformazione".

Ha inoltre rimarcato con forza che le città del Sud Italia hanno il potenziale per evolvere in centri nevralgici di attrazione per investimenti strategici e per iniziative mirate a rafforzare in modo significativo la cooperazione internazionale, consolidando così il loro ruolo nel nuovo e complesso scenario mediterraneo.

Sfide e opportunità per lo sviluppo sostenibile del Sud Italia

Manfredi ha posto un'enfasi particolare sulla necessità impellente di investire massicciamente in settori chiave e strategici quali le infrastrutture moderne, la ricerca scientifica e tecnologica e la formazione professionale qualificata. Questi investimenti sono considerati assolutamente essenziali per consentire al Mezzogiorno di sfruttare appieno le molteplici e promettenti opportunità che emergono dai nuovi equilibri geopolitici e socio-economici del Mediterraneo.

Ha inoltre ribadito con convinzione che la collaborazione sinergica e costante tra le istituzioni locali, quelle nazionali e gli organismi internazionali rappresenta un fattore indispensabile e non negoziabile per promuovere uno sviluppo che sia non solo sostenibile ma anche profondamente inclusivo. Concludendo il suo discorso, Manfredi ha aggiunto: "Il Mezzogiorno deve configurarsi come un laboratorio vivente e dinamico di innovazione e di dialogo costruttivo", sottolineando in tal modo il valore intrinseco e la potenza della cooperazione tra tutti i diversi attori presenti sul territorio per costruire un futuro prospero, interconnesso e resiliente per l'intera regione.