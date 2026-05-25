Il 25 maggio 2026, Fulvio Martusciello, in qualità di coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha rilasciato dichiarazioni in cui ha sottolineato come il nuovo corso intrapreso dal partito stia portando a risultati concreti e di grande impatto, in particolare nella provincia di Caserta. Martusciello ha messo in evidenza una serie di vittorie elettorali ottenute nei comuni di Portico, San Cipriano, Santa Maria a Vico e Trentola Ducenta. Queste affermazioni sono state definite "straordinarie" e rappresentano una chiara e inequivocabile testimonianza dell'efficacia della profonda riorganizzazione interna del partito, mirata a rafforzare la sua presenza e la sua azione politica nel territorio casertano.

Trionfi nel Casertano: la "quadripletta" che consolida Forza Italia

Analizzando più nel dettaglio i successi elettorali, Martusciello ha voluto rimarcare il particolare significato della vittoria di Cristillo a Portico. In questo comune, il candidato sostenuto da Forza Italia è riuscito a prevalere sul sindaco uscente Oliviero, il quale è anche fratello del consigliere regionale Gennaro. Un tale esito, secondo il coordinatore regionale, conferisce un valore straordinario e simbolico all'intera tornata elettorale. Le quattro vittorie complessive registrate nel Casertano sono state celebrate come una vera e propria "quadripletta" per il partito, un risultato che va ben oltre le aspettative. Questo successo, ha spiegato Martusciello, dimostra in modo tangibile come la strategia di "restituzione del partito ai casertani", focalizzata sulla vicinanza ai territori e ai loro bisogni, stia generando effetti concreti e positivi, rafforzando in maniera significativa la base locale di Forza Italia e la sua capacità di mobilitazione.

Affermazioni strategiche nelle isole campane: una presenza rafforzata

Oltre ai brillanti esiti ottenuti nel Casertano, Forza Italia ha registrato due ulteriori vittorie di grande importanza nelle pittoresche isole campane di Lacco Ameno e Procida. Martusciello ha specificato che in questi contesti insulari il partito ha scelto di impegnarsi direttamente, schierando la propria classe dirigente e i propri dirigenti sul territorio. Tale impegno ha condotto a significative affermazioni elettorali che, ha spiegato il coordinatore regionale, sono un chiaro indicatore della forte presenza e della crescente influenza di Forza Italia nell'arcipelago campano. Questi risultati dimostrano la capacità del partito di radicarsi e ottenere consensi anche in contesti geografici specifici, lontani dalle dinamiche politiche del "campo largo" e più vicini alle istanze locali.

Concludendo la sua disamina dei risultati, il coordinatore regionale ha enfaticamente rimarcato come l'esito di queste elezioni amministrative locali rafforzi in maniera decisiva il percorso di crescita e consolidamento di Forza Italia. Questo percorso, ha ulteriormente specificato Martusciello, si fonda su pilastri quali la valorizzazione degli amministratori locali e una presenza costante e capillare sul territorio, elementi chiave per costruire un consenso duraturo. Le affermazioni ottenute, ha aggiunto, sono la prova che i cittadini hanno premiato le proposte del partito, percepite come profondamente radicate nelle comunità, credibili e genuinamente vicine alle esigenze dei territori. In contrapposizione a questi successi, il coordinatore regionale ha osservato che la sinistra ha subito due sonore sconfitte, un segnale che, a suo avviso, evidenzia un chiaro orientamento dell'elettorato campano contro le "tentazioni del campo largo" e a favore di un approccio politico più concreto, radicato e attento alle specificità locali.