Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Marco Pannella in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa, sottolineando come il leader radicale abbia lasciato un'eredità di valori che trascende le sue battaglie politiche. Mattarella ha affermato che Pannella ha saputo «lasciare un'eredità di valori anche a chi non ha condiviso le sue battaglie».

Il messaggio del Capo dello Stato è stato diffuso il 19 maggio, data che segna dieci anni dalla morte di Marco Pannella, figura centrale del radicalismo italiano e protagonista di numerose campagne per i diritti civili.

Mattarella ha evidenziato il ruolo di Pannella nel promuovere i diritti e nel sollecitare il dibattito pubblico su temi spesso divisivi, riconoscendo la coerenza e la forza delle sue convinzioni.

Pannella fu una personalità politica che impresse un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa, è riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma.

L'eredità politica e civile di Pannella

Pannella fu un leader controcorrente, non convenzionale e, tuttavia, non inatteso. Portatore di un'interpretazione radicale del pensiero liberale, proveniva da una lunga esperienza di leadership degli studenti universitari italiani.

Portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana: gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, le proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione.

Tra i fondatori e poi guida del Partito Radicale, più volte parlamentare italiano ed europeo, animò l'aula di Montecitorio anche con memorabili maratone oratorie dirette a sottolineare l'urgenza di problemi che non appartenevano all'agenda di quei tempi. Pannella legò il suo nome a campagne referendarie che hanno rappresentato svolte nella vita sociale, con l'uso dei referendum popolari come leva dell'azione politica.

Il tema dei diritti civili, come espansione delle libertà costituzionali, costituì il filo che nel tempo legò le sue molteplici esperienze e alleanze.

Il leader radicale fu uomo del dialogo, come nel caso delle decisioni che portarono a interventi straordinari della Repubblica per combattere la fame nel mondo, oltre che protagonista in passaggi delicati della vita delle istituzioni. Europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte, difensore della dignità dei detenuti, lascia un'eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie.

Il ruolo del Presidente della Repubblica nel ricordo

Nel suo messaggio, Mattarella ha sottolineato come l'impegno di Pannella abbia contribuito a «rendere più consapevole e matura la coscienza civile del Paese».

Il Presidente ha ricordato che, anche nei momenti di maggiore distanza dalle posizioni politiche di Pannella, il suo contributo al dibattito democratico è stato riconosciuto da molti. Pannella fu protagonista di numerose iniziative, tra cui campagne per il divorzio, l'aborto, i diritti dei detenuti e la laicità dello Stato.

La figura del Presidente della Repubblica è centrale nel garantire il rispetto della Costituzione e nel promuovere la coesione sociale, anche attraverso il ricordo di personalità che hanno segnato la storia politica e civile del Paese. Il messaggio su Pannella si inserisce in questo contesto, evidenziando l'importanza del dialogo e del confronto democratico.