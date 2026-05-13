La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto al dialogo con le opposizioni in Senato, durante il Premier Time del 13 maggio 2026, ribadendo la disponibilità a istituire una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Rispondendo a un'interrogazione del leader di Azione, Carlo Calenda, Meloni ha dichiarato che le sue porte sono «aperte per chiunque abbia voglia di mettere da parte l’interesse di partito per l’interesse nazionale». Ha ricordato, tuttavia, come in passato le proposte di collaborazione siano state accolte con scetticismo dalle opposizioni, che le definirono «passerelle», in particolare all’inizio del conflitto in Iran.

Nel corso della seduta, la presidente del Consiglio ha evidenziato l'impegno del governo sul fronte energetico, sottolineando il lavoro svolto fin dall'inizio per contenere il costo dell'energia e le misure volte a riprendere la produzione nucleare in Italia. Meloni ha precisato che l'esecutivo sta agendo sia a livello nazionale che internazionale per diversificare le fonti energetiche, riconoscendo il contributo propositivo di Azione e la sua disponibilità al confronto. «Le porte del governo per chi ha voglia di confrontarsi nel merito saranno sempre aperte», ha affermato.

Il dibattito con le forze di opposizione

Il confronto in Senato ha visto accendersi il dibattito con gli interventi delle opposizioni.

Il senatore di Avs, Peppe De Cristofaro, ha sollevato la questione dell'emigrazione giovanile dall'Italia, citando il dato di 160.000 giovani italiani che hanno lasciato il Paese nell'ultimo anno, un fenomeno che non si verificava dagli anni '60. De Cristofaro ha messo in luce le difficoltà dei giovani laureati nel trovare impiego, confrontando la situazione italiana con quella di altri Paesi. Meloni ha replicato che l'andamento dell'emigrazione giovanile è un problema di lunga data, non risolto da diversi governi precedenti.

Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è intervenuto criticando l'operato del governo, che ha paragonato alla «famiglia Adams», e ha richiesto chiarimenti sul programma dell'esecutivo per l'ultimo anno di legislatura.

Meloni ha risposto sottolineando che la stabilità è un elemento cruciale per realizzare una visione politica. Ha poi ribadito che il governo intende proseguire la propria strategia basata su tre priorità: rafforzare salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, e sostenere famiglie e natalità. Ha precisato che queste direttrici hanno guidato ogni provvedimento economico e legge finanziaria negli ultimi quattro anni.

Apertura al dialogo per l'interesse nazionale

La proposta di una cabina di regia, inizialmente avanzata da Carlo Calenda, ha trovato l'apertura della presidente del Consiglio, che ha ribadito la necessità di superare le divisioni partitiche per affrontare congiuntamente le sfide strategiche del Paese.

Meloni ha riconfermato che, nonostante le passate accuse di voler organizzare «passerelle», le porte del governo rimangono aperte a tutte le forze politiche disposte a collaborare per l'interesse nazionale.

Il Premier Time in Senato ha rappresentato un momento di confronto attivo tra maggioranza e opposizione su temi cruciali come la crisi in Iran, il piano casa, l'emigrazione giovanile e la produttività economica. La presidente Meloni ha concluso ribadendo la sua disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo sulle proposte che riguardano le priorità del Paese, con l'obiettivo di mettere al centro l'interesse collettivo.