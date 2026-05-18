Il 18 maggio 2026, nel contesto della prima giornata del G7 Finanze tenutosi a Parigi, è emerso che il dialogo tra Italia e Unione Europea prosegue attivamente in merito alla richiesta italiana di estendere la clausola di salvaguardia, già applicata al settore della difesa, anche al settore energetico. Questa cruciale questione è stata al centro delle discussioni del ministro dell'Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, che ha avuto incontri significativi con i ministri di Francia e Germania, oltre che con il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovkis.

La proposta di ampliare l'applicazione della clausola di salvaguardia all'energia era stata inizialmente presentata dal ministro Giorgetti in sede Ecofin a Bruxelles. Successivamente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha formalizzato tale richiesta attraverso una lettera ufficiale indirizzata alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Le interlocuzioni in corso, come confermato, indicano che si continua a trattare su questa ipotesi, sottolineando l'importanza e la complessità del confronto diplomatico.

Maggiore flessibilità per le regole di bilancio europee

La richiesta avanzata dall'Italia mira a ottenere una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole di bilancio europee.

L'obiettivo è consentire l'inclusione di misure straordinarie e investimenti mirati a fronteggiare l'incremento dei costi energetici. Nella missiva inviata alla Commissione europea, il governo italiano ha evidenziato la necessità di poter adottare interventi specifici e tempestivi per il settore energia, inquadrandoli nell'ambito della cosiddetta clausola nazionale di salvaguardia. Questa flessibilità è considerata essenziale per sostenere l'economia nazionale e proteggere famiglie e imprese dalle fluttuazioni dei prezzi dell'energia.

La clausola di salvaguardia: uno strumento strategico

La clausola di salvaguardia rappresenta uno strumento fondamentale previsto dalle normative di bilancio dell'Unione Europea.

Essa permette agli Stati membri di derogare temporaneamente ai vincoli di bilancio ordinari in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi crisi economiche o emergenze settoriali. Attualmente, questa clausola è già operativa per le spese legate alla difesa. L'Italia, in risposta alle crescenti pressioni sui costi energetici che gravano non solo sul paese ma sull'intera area europea, sollecita un'estensione di tale meccanismo anche alle misure volte a mitigare l'impatto della crisi energetica.

Il confronto tra il governo italiano e le istituzioni europee prosegue intensamente nell'ambito dei lavori del G7 Finanze. L'obiettivo primario è pervenire a una soluzione condivisa che possa efficacemente bilanciare la necessità di affrontare le sfide imposte dalla crisi energetica con l'esigenza di mantenere la sostenibilità dei conti pubblici nazionali, garantendo al contempo un quadro di stabilità economica a livello comunitario.