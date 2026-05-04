La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si prepara ad accogliere il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, per un incontro cruciale che si terrà venerdì 8 maggio alle ore 11.30 a Palazzo Chigi. L'appuntamento, di alto profilo diplomatico, è stato confermato e inserito nell'agenda ufficiale del Governo, sottolineando l'importanza delle relazioni transatlantiche e il costante dialogo tra i due Paesi.

La visita di Marco Rubio a Roma si estenderà dal 6 all'8 maggio e ha come obiettivo primario la promozione e il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti, Italia e Vaticano.

Questa missione, annunciata dal Dipartimento di Stato, evidenzia la volontà di Washington di consolidare i legami con un partner strategico come l'Italia e con la Santa Sede, attore di rilievo sulla scena internazionale per la sua influenza morale e diplomatica.

Agenda degli incontri istituzionali nella Capitale

L'agenda del segretario di Stato statunitense si presenta fitta di impegni istituzionali nella capitale italiana. Dopo il colloquio con la premier Giorgia Meloni, Marco Rubio proseguirà la sua giornata con un incontro bilaterale a Villa Madama. Qui, all'ora di pranzo di venerdì 8 maggio, dialogherà con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e con il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Questo appuntamento a tre voci mira a discutere temi di comune interesse e a rafforzare la cooperazione in ambito politico, economico e della sicurezza, consolidando ulteriormente l'asse transatlantico.

Prima degli incontri con le massime autorità politiche italiane, Rubio avrà un'importante udienza in Vaticano. Giovedì 7 maggio, sempre alle ore 11.30, il segretario di Stato sarà ricevuto in udienza privata da papa Leone XIV. Questo incontro sottolinea la dimensione trilaterale della visita, che include non solo i rapporti con lo Stato italiano ma anche quelli con la Santa Sede, evidenziando l'ampiezza degli interessi diplomatici statunitensi nella regione e l'importanza del ruolo del Vaticano a livello globale.

Rafforzamento dei legami transatlantici e vaticani

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ribadito che la presenza di Marco Rubio a Roma è interamente dedicata al rafforzamento delle relazioni bilaterali con l'Italia e il Vaticano. La serie di incontri programmati con le principali autorità politiche italiane e con la massima autorità della Chiesa cattolica è pensata per approfondire la collaborazione su dossier internazionali, questioni di reciproco interesse e sfide globali, promuovendo una visione condivisa.

La missione di Rubio nella capitale italiana rappresenta un chiaro segnale della volontà di Washington di mantenere e consolidare i rapporti diplomatici con l'Italia e la Santa Sede.

Attraverso questi colloqui istituzionali di alto livello, si mira a cementare un'alleanza strategica che coinvolge aspetti politici, economici, culturali e di sicurezza, riaffermando il ruolo centrale di questi attori nel panorama globale e la loro capacità di influenzare positivamente gli equilibri internazionali.