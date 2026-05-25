Un commento di forte impatto politico ha segnato la giornata elettorale a Venezia, dove si stanno delineando i risultati delle elezioni comunali. Il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, ha infatti riportato ai giornalisti le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio. Secondo quanto riferito, Meloni avrebbe espresso grande ottimismo, dichiarando che una vittoria già al primo turno per il centrodestra e per il candidato Simone Venturini sarebbe un risultato "mondiale". L'affermazione, rilasciata il 25 maggio 2026, evidenzia l'importanza attribuita dalla leadership nazionale all'esito della consultazione nel capoluogo veneto.

La candidatura di Simone Venturini, delfino politico del sindaco uscente Luigi Brugnaro, è l'asse portante della strategia del centrodestra per la guida della città lagunare. Un'affermazione diretta, senza ballottaggio, costituirebbe un segnale politico di notevole peso per la coalizione di Meloni. La presidente del Consiglio, pur non avendo partecipato fisicamente agli eventi conclusivi, ha manifestato il suo sostegno con un breve video messaggio di 25 secondi per la chiusura della campagna di Venturini.

Le sfide politiche e gli schieramenti a Venezia

Le elezioni comunali a Venezia sono state fin da subito considerate un banco di prova cruciale per entrambi i principali schieramenti politici, il centrodestra e il centrosinistra.

Quest'ultimo, con il Partito Democratico in prima linea, ha investito significative risorse e speranze nella candidatura di Andrea Martella. La sua corsa è stata appoggiata da una nutrita schiera di leader nazionali, tra cui la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. La campagna del centrosinistra ha avuto il suo culmine con un affollato evento di chiusura a Mestre, che ha visto la partecipazione di Elly Schlein davanti a migliaia di sostenitori, a testimonianza dell'impegno profuso per la sfida veneziana.

Dall'altra parte, il centrodestra, che ha amministrato la città per gli ultimi undici anni, ha schierato anch'esso figure di spicco.

Tra i presenti agli eventi di sostegno a Venturini si sono notati il ministro della Difesa Guido Crosetto e il leader della Lega Matteo Salvini. Anche l'ex governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha fornito il suo contributo, seppur in tono più dimesso. Nonostante la presenza di questi importanti esponenti, la partecipazione diretta di Giorgia Meloni si è limitata, come accennato, al messaggio video, lasciando a Raffaele Speranzon il compito di veicolare pubblicamente la sua visione e le sue aspettative sul risultato elettorale.

Simone Venturini: tra continuità e nuove sfide

La figura di Simone Venturini incarna la scelta del centrodestra per la continuità amministrativa, presentandosi come il naturale erede politico del sindaco uscente Luigi Brugnaro.

La sua candidatura ha saputo aggregare il consenso di diverse formazioni politiche sia a livello locale che nazionale, puntando a consolidare l'operato della precedente giunta. L'auspicata vittoria al primo turno, come evidenziato dalle parole di Giorgia Meloni, non solo confermerebbe la solidità del centrodestra nell'amministrazione veneziana, ma rafforzerebbe anche la sua posizione complessiva nel panorama politico regionale e nazionale.

L'esito di questa tornata elettorale a Venezia è atteso con grande interesse, poiché si inserisce in un più ampio contesto di consultazioni amministrative che stanno coinvolgendo le principali città italiane. I risultati del voto veneziano saranno analizzati con attenzione per le loro potenziali implicazioni sugli equilibri politici non solo a livello locale e regionale, ma anche per le possibili ripercussioni sul quadro politico nazionale, fornendo indicazioni sulle tendenze e i rapporti di forza tra i partiti.