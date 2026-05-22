L'Iran ha chiarito che un accordo imminente con gli Stati Uniti non è ancora una certezza, nonostante la prosecuzione dei dialoghi diplomatici. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato che non si può "necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente". Baghaei ha specificato che, sebbene gli scambi con il capo negoziatore pachistano Asim Munir siano diventati più frequenti, questi rappresentano "la continuazione dello stesso processo diplomatico" in corso.

La prosecuzione dei negoziati e la mediazione pachistana

Lo scambio di messaggi tra Teheran e Washington prosegue attivamente grazie alla mediazione del Pakistan. In un'intervista rilasciata alla televisione di Stato IRIB, il portavoce Baghaei ha confermato che tali scambi sono avvenuti in diverse occasioni. La recente visita a Teheran del ministro dell'Interno pachistano Mohsin Naqvi è stata finalizzata a facilitare ulteriormente questo dialogo e a fornire chiarimenti essenziali sulle bozze di proposta scambiate tra le due parti.

In questo contesto, Washington ha inviato una nuova bozza di proposta a Teheran, sempre tramite il Pakistan. Questo sviluppo segue la presentazione, avvenuta tre giorni prima, di un piano iraniano articolato in 14 punti.

Il mediatore pachistano è attualmente impegnato nella capitale iraniana con l'obiettivo di avvicinare le posizioni delineate nelle rispettive bozze. Tuttavia, al momento, non è stato raggiunto alcun accordo definitivo.

Le richieste chiave dell'Iran e la visione regionale

L'Iran ha ribadito il proprio impegno per la cessazione dei conflitti su tutti i fronti, con particolare riferimento alla situazione in Libano. Il portavoce Baghaei ha evidenziato richieste precise avanzate da Teheran, tra cui il rilascio degli asset iraniani congelati e la fine di quelle che l'Iran definisce azioni ostili da parte degli Stati Uniti contro la navigazione iraniana. L'Iran ha inoltre sottolineato di aver intrapreso il processo diplomatico con buona volontà e serietà, pur mantenendo una profonda diffidenza nei confronti di Washington, a causa del suo "pessimo" storico negli ultimi diciotto mesi.

Sul fronte della sicurezza marittima, l'Iran, in collaborazione con l'Oman, mira a istituire un meccanismo stabile per garantire la sicurezza duratura nello Stretto di Hormuz. Teheran si è dichiarata pronta a sviluppare protocolli specifici per un traffico marittimo sicuro in questa via d'acqua strategica, in coordinamento con gli altri Stati costieri.

L'impegno iraniano per la pace e la sovranità

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riaffermato l'impegno costante dell'Iran nel rispettare i propri obblighi e nel cercare attivamente di prevenire qualsiasi conflitto. Attraverso una dichiarazione, Pezeshkian ha sottolineato che "Tutte le strade restano aperte dalla nostra parte". Ha inoltre categoricamente respinto l'idea di una resa forzata, affermando che "Costringere l'Iran ad arrendersi attraverso la coercizione è soltanto un'illusione". Questa posizione ribadisce la determinazione dell'Iran a difendere la propria sovranità e i propri interessi nazionali nel contesto dei negoziati internazionali.